PRÜ'ye 'Uluslararası İşbirliği Üstün Başarı' ödülü

Piri Reis Üniversitesi; yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumları ile yapmış olduğu “sonuç üreten işbirlikleri kapsamında ve Katar Deniz Harp Okulu'nun İhdası işbirliği projesi ile Yüksek Öğretim Kurumu tarafından “Uluslararası iş birliği ödülüne layık görüldü.

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın kurucusu olduğu Piri Reis Üniversitesi, Deniz Ticaret Odası'nın öncülüğü ve desteğiyle Türkiye yüksek öğretimi ve denizciliğinin tarihten bugüne ulaştığı yeteneklerinin harmanlanması ile Dünya denizcilik eğitim ve öğretiminde bir Türk markası olma hedefine doğru büyük bir adım attı.

13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen törenle Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ile Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti tarafından imzalanan işbirliğinin amacı, Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulmasına karar verilen Deniz Harp Okulunun akademik eğitim yapısını oluşturmak ve işletmek olarak tespit edildi. Askeri eğitimleri Katar Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmekte olan Deniz Harp Okulu’nun akademik yükseköğretim kısmının Piri Reis Üniversitesi tarafından icra edilmesi hedeflendi. Bu proje 2 dost ülke arasında devlet arası bağları güçlendirmek, güven ve işbirliği imkanlarını geliştirmek gibi bir amacı da içeriyor.

Piri Reis Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olarak varlığını güçlendirecek önemli bir finansal kaynak da sağlamakta ve “Eğitim ihracatını” da gerçekleştirmektedir. İki ülke arasında imzalanmış olan finansal konuları içeren kontrata göre yıllara sari olarak yapılan ödeme planına göre 22 milyon Avro kaynak 2019 yılının ilk 5 ayı içerisinde Piri Reii Üniversitesi’ne ve Türkiye’ye kazandırıldı. Bu rakam ülke ihracat istatistiklerine yansıdığında eğitim ihracatı yönünden ilk sıralarda olduğu değerlendirildi.

Ayrıca böyle önemli bir projeyi başarı ile gerçekleştirerek Türk bayraklı gemilerin, Piri Reis Üniversitesi ve Türk Denizciliğinin dünya çapında görünürlüğüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Uluslararası Denizci Üniversiteler Birliği’nin tam üyesi olan Piri Reis Üniversitesi aynı zamanda Karadeniz Denizci Kuruluşlar Birliğinin başkanlığının yanı sıra bugün çok sayıda uluslararası proje yürütüyor ve kurumlar ile işbirlikleri yapıyor.

Vira Haber