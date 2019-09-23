Türkiye 'Küresel İklim Grevi'nde sokaktaydı

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı üçüncü dalga protestoların bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim gösterileri olduğu belirtiliyor.

İstanbul'da "Sıfır Gelecek" kampanyasıyla toplanan yüzlerce genç, "Sistemi değiştir, iklimi değil", "Ne istiyoruz? İklim Adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" sloganları attı.

Kadıköy rıhtımda basın açıklaması yapan kalabalık daha sonra Yoğurtçu Parkı'na yürüdü.

Gençler ellerinde "İkim Acil Durumu", "Fosil yakıtlara veda", "Kömürden vazgeç, Güneş'i seç" yazılı pankartlar taşıdı.

Fridays For Future (Gelecek için Cumalar) hareketinin iklim krizine dikkat çekmek ve somut adımlar atılmasını sağlamak amacıyla dünya çapında yaptığı eylem çağırısı Türkiye'de de karşılık buldu.

Türkiye'nin pek çok ilinde düzenlenen eylemlerde karar alıcılar, iklim krizinin aciliyetine karşı bir an önce harekete geçmeye çağrıldı. Türkiye’de iklim eylemleri çerçevesinde düzenlenen eylemler şöyle:

İSTANBUL: İKLİM İÇİN BİRLEŞ

İstanbul Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen eylemde "Ya sıfır karbon gelecek, ya da sıfır gelecek", "Ne istiyoruz, iklim adaleti", "İklim acil durumu hemen şimdi" dövizlerini taşıdı. Eylemde yaşam alanı savunucuları "İklimi değil sistemi değiştir" sloganı atarken "İklim için birleş" ve "Bilimin ardında birleş" pankartları açtı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı eylemi hem ulusal hem de uluslararası basın takip etti. Fridays for Future adına konuşan Atlas Sarrafoğlu, üçüncüsünü düzenledikleri küresel iklim grevine artık yetişkinlerin de katıldığını vurgulayarak "Artık hem büyükler hem küçükler iklim grevlerine başlıyoruz" dedi. Türkiye'de 15 Mart'ta düzenlenen ilk iklim grevinde yetişkinlerin yalnız izleyici olarak bulunduğunu söyleyen Sarrafoğlu, "Şimdi bu grevin bir parçasısınız, ona göre hareket etmelisiniz. Artık kavga etmeyi bitirmelisiniz. Artık birbirinizi suçlamamalısınız. Artık bir araya gelmelisiniz. Ve en önemlisi artık biz çocukları dinlemelisiniz. Kurtaracak bir gezegenimiz var" diye konuştu.

Okula gitmemek için grev yapmadıklarını hatırlatan Sarrafoğlu, "Bunu okula gitmemek için yapsaydık pazartesi sendromu yaşamamak için pazartesi yapardık. Hepiniz öğrenci olmuşsunuzdur. Biliyorsunuzdur ki okula gitmek için en iyi gün cumadır fakat en kötüsü ise pazartesidir" dedi.

"Gezegenimiz yanıyor, birçok şehir sular altında kalıyor, buzullar yok oluyor, kuzey kutbundaki ormanlar alev alev" diyen Sarrafoğlu, insanların iklim değişikliği sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve yaşam şansının gittikçe azaldığını vurguladı.

TALEPLER

Açıklamada dile getirilen talepler şöyle:

2035 yılına kadar yapılması gerekenler:

Gaz emisyonlarının 2035 yılına kadar sıfırlanması.

Kömür kullanımının 2030 yılına kadar sonlandırılması.

2035 yılına kadar yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçilmesi.

2019’un sonuna kadar yapılması gerekenler:

Fosil enerji kaynaklarına yapılan sübvansiyonların kesilmesi.

Her dört termik santralden birinin kapatılması.

Dünyada küresel ısınmaya yol açan bütün gazlar için kömür gazı vergisinin hayata geçirilmesi

Basın açıklamasının ardından öğrenciler ve yaşam savunucuları İklim Festivali için Yoğurtçu Parkı'na yürüdü.

ANKARA: YOK OLUŞUMUZA BİR YIL DAHA YAKLAŞTIK

İklim krizine karşı mücadele edilmesi ve acil önlem alınması için yapılan küresel eyleme Ankara'dan da destek verildi. Fridays For Future Ankara'nın çağrısıyla Kuğulu Park'ta yapılan eyleme çok sayıda öğrenci okulu boykot ederek katıldı. Ekoloji örgütleri, Tez-Koop-İş, Ankara Tabip Odası ve CHP Ankara İl Örgütü de eyleme destek verdi. Öğrenciler renkli boyalarla hep birlikte “İklim için birleşelim” yazılı pankart boyadı. Eylem boyunca polis sık sık bir an önce bitirilmesi için uyarıda bulundu.

Burada yapılan basın açıklamasında konuşma yapan Bilge Yerli, küresel yokoluşa ve iklim krizine dikkat çekmek için toplandıklarını söyledi. Acil ve gerekli önlemlerin alınması için okul grevinde olduklarını belirten Yerli, “Bugün küresel iklim grevi çağrısına yanıt vermiş milyonlarca genç gibi elimizden alınan bir geleceği vadetmek için buradayız. Biz güzel günlerin asılsız vaadlerini değil, elle tutulabilir bir değişiklik görmek istiyoruz. Taleplerimiz Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması ve yürürlüğe girmesi, iklim krizinin nedeni olan petrol, kömür, doğal gaz kullanımından vazgeçilmesi. Her umutlandığımız yıl yok oluşumuza bir yıl daha yaklaştık. Bu yüzden gençler olarak size politikacıların kaçındığı gerçeği söylemeye geldik. Dünyamızın geri dönülemez bir yokuluşa girmesine 10 yıl kaldı. Ekosistemlerin çökmesine, canlı türlerin görülmemiş bir hızla yok olmasına 10 yıl kaldı” dedi.

Açıklamada Tez Koop-İş Sendikası da 5-6 Ekim “İklim Değişikliğin Çalışma Yaşamına Etkisi” konulu çalıştaya çağrıda bulundu.

İZMİR: İKLİM KRİZİNE KARŞI MÜCADELEYE

"Sıfır Gelecek" platformunun çağrısıyla Alsancak'ta İskele önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, dernekler, demokratik kitle örgütleri, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de destek verdi.

Basın açıklamasını Deniz Küçükler ve Burcu Narmanoğlu okudu. Açıklamada, tüm dünyada iklim krizi derinleşirken halkın gerçeğin söylenmesi talebine karar alıcıların sessiz kalmaması gerektiğine dikkat çekildi. Narmanoğlu, “Bağlı oldukları meclis ve konseylerde iklim krizini gerçekte olduğu gibi, yani bir varoluş acil durumu olarak ele almalı ve 'iklim için acil durum' ilan etmeli” dedi.

“Mesele sınırlar ötesi, mesele nesiller ötesi, mesele türler ötesi, mesele kültürler ötesi, mesele neredeyse tüm hakları bertaraf edecek düzeyde adalet meseli, mesele varoluş meselesi… Bu nedenlerle karşı karşıya olduğumuz bu varoluş krizi karşısında; aslında yıllardır Bergama’da, Hasankeyf’de, Yırca’da, Efem Çukuru’nda, Munzur’da, Soma’da, Kaz Dağları’nda, Kirazlı’da, Cerattepe’de, Kuzey Ormanları’nda ve pek çok yerde pek çok defa inatla sürdürülen mücadeleleri ortaklaştırıp, yerelden evrensele doğru büyütmek için herkesi ama herkesi iklim krizi karşısında birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” diye devam eden açıklama İzmir Kültürparkı'na yapılan yürüyüş ile sonlandı.

Daha sonra burada müzik dinletisi gerçekleşti.

MERSİN: İKLİM KRİZİNİN BEDELİNİ YOKSULLAR ÖDÜYOR

Mersin’de Nükleer Karşıtı Platformun (NKP) çağrısıyla Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan basın açıklaması "İklimi değil, sistemi değiştir", "Nükleere inat yaşasın hayat" sloganlarıyla başladı. Açıklamada "Kapitalizmin fıtratında sömürü, talan ve tahribat vardır", "Zenginler lüks içinde yaşasın diye dünya çölleşiyor" ve "İklim krizi: Yoksullara kriz, şirketlere fırsat" dövizleri taşındı.

Açıklamada iklim krizini yoksulların çıkartmamasına rağmen en ağır bedelleri onların ödediğini söyleyen NKP, "BM tahminlerine göre iklim değişikliği bu yüzyılda bir milyar kişinin iklim mültecisi olmasına sebep oluyor. Ayrıca iklim krizi yüzünden göç etmek zorunda kalanların %80’ini kadınlar oluşturuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü 2018’de iklim krizi nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 62 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı. İklim krizi bu kadar derinleşmişken bankalar hâlâ fosil yakıt şirketlerine para aktarmaya ve bu yok oluşta birbirlerini zenginleştirmeye devam ediyor" dedi.

"Ülkenin doğasını savunan gençler, emekçiler, kadınlar olarak bizler Cerattepe’de, Edirne’de, Çorum’da, Yırca’da, Kaz Dağları’nda, Salihli’de, Hasankeyf’te, Munzur’da ve Akkuyu’da bu yok oluşa karşı varolma mücadelesini vermeye devam edeceğiz" diyerek açıklamayı bitiren NKP, doğayı ve yaşamı savunan herkese mücadele çağrısında bulundu.

ANTALYA'DA İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAHİLE RÜZGAR GÜLÜ BIRAKTILAR

Antalya'da da bazı çocuklar okula gitmeyerek eyleme destek verdi. İklim krizine karşı somut adımlar atılmasını isteyen öğrenciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgar gülleri yaparak küresel ısınmanın tehlikelerine işaret etti.

Yaklaşık 30 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce'nin doğa dersi kapsamında etkinliğine katıldı. Rüzgar gülleri yapan öğrenciler, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda kaybedilme riski taşıyan Konyaaltı Sahili'ne ve iklim krizine dikkat çekti. Etkinliğe katılan öğrenciler, fabrikalardan çıkan zehirli gazların sera etkisi yaparak her geçen gün dünyayı daha çok kirlettiğini, dünyanın daha çok ısınarak küresel ısınmaya sebep olduğunu vurguladı.

Vira Haber