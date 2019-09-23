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Yanan teknedeki yolcular nehre atladı

Yanan teknedeki yolcular nehre atladı

İngiltere’de içinde yolcular bulunan bir teknede, yangın çıktı. Yolcular nehre atlayarak kurtulurken, tekne yanarak battı.

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Londra’nın Twickenham bölgesindeki Thames Nehri üzerinde, içinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesinde yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tekneye yayılınca, yolcular nehre atlayıp kıyıya yüzerek kurtuldu. Teknede bulunun ve yaralı olarak sahile yüzen 4 kişinin, hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Yangın sonrası 6 metrelik teknenin battığı, olayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

Vira Haber

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