Gemi Brokerleri Derneği’nden 15. Yılda 2 Bin Fidanlı Hatıra Ormanı

Kuruluşunun 15.yılını kutlayan Gemi Brokerleri Derneği, çevreye kalıcı bir miras bırakarak TEMA Vakfı aracılığıyla Erzincan Umurlu Ağaçlandırma Sahası’nda 2 bin adet fidanı toprakla buluşturdu ve Gemi Brokerleri Derneği Hatıra Ormanı’nı oluşturdu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 15. yılı yalnızca bir dönüm noktası değil, aynı zamanda doğaya karşı sorumluluğun da bir ifadesi olarak gördüklerini vurguladı. Türkeş, "Denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak yalnızca denizleri değil, tüm doğayı koruma sorumluluğumuzun bilincindeyiz." dedi.

Yapılan fidan bağışının sembolik değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği temsil eden bir adım olduğunu belirten Türkeş, "Bu proje yalnızca çevreye katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda sektörümüzdeki birlikteliği, dayanışmayı ve geleceğe duyduğumuz sorumluluğu da simgeleyecek." ifadelerini kullandı. Bugüne kadar denizcilik sektörüne yön veren birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Türkeş, bu ormanla birlikte gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın en değerli miras olduğunu belirterek "Birlikte büyüdük, birlikte yeşerteceğiz" diyerek projeye destek veren tüm üyelere ve paydaşlara teşekkür etti.

Vira Haber