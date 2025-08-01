Körfez'de Kıyı Temizliği: Yarım Saatte 70 Kilo Atık Toplandı

Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, DP World ve Evyap Limanı işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında kıyı temizliği etkinliği düzenledi. "Sıfır Atık Mavi" projesi çerçevesinde Yarımca sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler ve belediye ekipleri tarafından yarım saatlik bir çalışma yapıldı.

Kısa süredeki çalışmada kıyı kenarından 45 kilogram cam ve 25 kilogram plastik atık toplandı. Toplanan atıklar, ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Yetkililer, özellikle deniz canlılarına büyük zarar veren plastik atıklar konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Vira Haber