İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Gemi Brokerleri Derneği'nden Anıtkabir'e ziyaret
Gemi Brokerleri Derneği'nden Anıtkabir'e ziyaret

Gemi Brokerleri Derneği'nden Anıtkabir'e ziyaret

Gemi Brokerleri Derneğ'nin kaptan köşküne oturan Semih Dinçel ve Gemi Brokerleri Derneği  Yönetim Kurulu üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Ankara'ya hareket ettiler.

A+A-

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan genel kurulda Gemi Brokerleri Derneğ'nin kaptan köşküne oturan Semih Dinçel ve Gemi Brokerleri Derneği  Yönetim Kurulu üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ıkmak için Ankara'ya hareket ettiler.

Semih Dinçel başkanlığındaki heyet bu sabah Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden Ankara’ya doğru yola çıktı. Bolu'da mola veren ekip hatıra fotoğrafı çektirdi. GBD Yönetim Kurulu Başkanı  Semih Dinçel, derneğin  önceki başkanlarından Şinasi Okur ve Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin  öğleden sonra saat  16:30 da Anıtkabir'de olması bekleniyor. Ziyarete bazı üyelerin aileleri de katıldı.

gbd1.jpg

gbd2.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.