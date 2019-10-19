Gemi Brokerleri Derneği'nden Anıtkabir'e ziyaret

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan genel kurulda Gemi Brokerleri Derneğ'nin kaptan köşküne oturan Semih Dinçel ve Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ıkmak için Ankara'ya hareket ettiler.

Semih Dinçel başkanlığındaki heyet bu sabah Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden Ankara’ya doğru yola çıktı. Bolu'da mola veren ekip hatıra fotoğrafı çektirdi. GBD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel, derneğin önceki başkanlarından Şinasi Okur ve Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin öğleden sonra saat 16:30 da Anıtkabir'de olması bekleniyor. Ziyarete bazı üyelerin aileleri de katıldı.

Vira Haber