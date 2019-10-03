Türkiye'nin sakin güzeli: Kaleköy

Antalya'da birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Kara yolu olmayan Kaleköy'e, yalnızca denizden ulaşılabiliyor.

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan ve eski adı Likya Birliği'nin en küçük kentlerinden Simena Antik Kenti olan, bugünkü adıyla Kaleköy, Türkiye'de farklı ve gizemli bir güzelliği barındırıyor.

Kaleköy, M.Ö 4. yüzyıldan bu yana küçük bir Likya Köyü olarak biliniyor. Cumhuriyet öncesi Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı bir balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün sadece deniz yoluyla ulaşılabilen bir huzur merkezi.

Kaleköy'e her gün düzenli olarak Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak noktalarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Sabah deniz ve kuş sesleri karşılıyor

Kıyıdaki salaş iskelelere yanaşan yatlardan Kaleköy'e çıkan Akdeniz tutkunları, önce kıyıdaki sığ sularda yüzen, sessizliğe alışan caretta carettaları görüyor.

Yukarı doğru tırmanarak denizden 300 metre yüksekliğindeki tarihi kaleye çıkınca ortaya çıkan muhteşem doğal ve tarihi güzellik bulunuyor. Tarihi Roma Kalesi'nde dalgalanan dev Türk bayrağı, kaleye çıkanları selamlıyor.

Türkiye’nin simgesi Likya Lahiti

Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla kadar dayanan Kaleköy, yapılaşmanın yasak olduğu Birinci Derece Tarihi ve Doğal SİT konumunda. Tekneden inince tarihi Rum taş evleri karşılıyor Kaleköy tutkunlarını. Bu evler yüzyılların tanığı. Kaleköy'de eski taş evlerden oluşturulan pansiyonlarda konaklanabiliyor. Denizin içindeki Likya lahidi, Türkiye'nin tanıtım simgesi. Kıyıdaki balıkçı lokantaları denizle iç içe. Lokantalar ve pansiyonlar çiçeklerle, begonvillerle süslenmiş. Dar sokaklardan tırmanarak kaleye çıkılabiliyor. Kaleye çıkılan merdivenlerden zirveye kadar ulaşılabiliyor. Zirveden aşağıdaki muhteşem manzara izlenebiliyor. Roma döneminin en küçük amfi taş oyma tiyatrosunun içinde bulunduğu kalenin surları dimdik ayakta duruyor. Kalenin surları dışındaki Likya lahit mezarları tarihe ve doğaya tanıklık ediyor.

Kaleköy'de yapılaşma yasak

Tarihi Roma Kalesi'nden Üçağız Mahallesi, Kaleköy'ün karşısındaki batık kent ile Akdeniz'in doğal ve tarihi zenginlikleri izlenebiliyor.

Denizin renginin turkuazın tüm tonlarını barındırdığı Kaleköy'de kayalara oyulmuş Roma'nın en küçük antik tiyatrosu da yer alıyor.

Birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy'de yapılaşma yasak. Bu nedenle burada ev sahibi olmak çok zor çünkü satılık ev yok.

Kaleköy'deki tarihi taş evlerin çoğu pansiyon olarak hizmet veriyor. Sessizliğin içinde, sadece dinlenmek, okumak, Akdeniz'in turkuaz rengi sularında denize girmek isteyenlerin tatil için tercih ettiği bir yer Kaleköy.

Vira Haber