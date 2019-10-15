Okyanusun altında yaşamın izlerini arıyorlar

Çinli bilim insanlarının çalışmaları uzay, kutuplar, çöl derken okyanusların da en derinliklerine kadar indi. Sualtı Avcıları olarak bilinen Çinli bilim insanları Hint Okyanusu’nda daha önce hiçbir kimsenin inemediği derinlere iniyor. 4’ü kadın olmak üzere 95 kişilik bir mürettebattan oluşan gemi, Hint Okyanusu’nun derinliklerindeki hydrothermal alanları (sıcak su, aktif sualtı volkanları) inceliyor.

10 SAAT SUDA KALIYORLAR

Özel yapım bir denizaltı ile 3 kişilik ekipler halinde derinliklere inen ekipte yer alan ilk Çinli bilim kadını Zang Yi, “Yeni yaşamlar, yeni bitkiler, yeni hayvanlar keşfetmek istiyorum. Belki isimlerini Zang Yi koyarız” diyor. Ülkesinin ilk derin sulardaki denizaltı pilotu olan Zang Yi, Al Jazeera kanalında yayınlanan belgeselde sözlerine “3 kilometre derinliklere dalıyoruz. Oradaki canlı türlerinin beslenme ve hayatta kalma şekilleri, çok ilginç bir şekilde milyarlarca önce Dünya’da insan yaşamı olmadan önce var olan mikroorganizmalara benziyor. Dolayısıyla aslında yaşamın izlerini de araştırıyoruz. Topladığımız veriler ve yaptığımız analizler Dünya’nın geleceğine katkı yapacak” diyor. Belgesele göre denizaltı ile 3 kilometre derinliklere yapılan dalışlar 10 saat bile sürebiliyor. Çinli bilim insanları yaşam izlerinin yanı sıra derinliklerde bulunan altın ve diğer değerli elementlerin de izlerini sürüyor.

Vira Haber