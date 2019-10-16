55 metrelik ‘Akıllı’ süperyat 'Sangi'

Hollandalı tersane Royal Huisman, 55 metrelik ‘akıllı’ süperyat projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Monaco Yat Fuarı’ndan hemen önce lansmanı yapılan süperyat Sangi projesinin tasarımını, Cor D Rover ve mühendisliğini Van Oossanen gerçekleştirdi.

Performans, uzun menzil ve tasarruf fikirlerini bir araya getiren bir konsept olan süperyat Sangi, çevre dostu özelliklerle karşımıza çıkıyor. Projenin ‘akıllı’ süperyat olarak anılmasının sebebi, hafif alüminyum gövdesine donatılan ve enerji yönetimi yapabilen akıllı itiş sistemleri.

Hibrit ve ful elektrikli seçenekleriyle üretilmek üzere tasarlanan konsept, akıllı enerji yönetimi sistemleri sayesinde enerji üretimini optimize ediyor, saklıyor ve kullanıyor. ‘Değişim’ anlamına gelen Sangi ismiyle dikkat çeken tasarım, daha az makine dairesine ihtiyaç duyduğu için daha geniş yaşam alanları sunuyor. Royal Huisman alıcılara, iç mekan düzeninden stile ve itiş sistemlerine kadar geniş çaplı seçenekler sunuyor. Süperyatın üst bina tasarımı bile, alıcının tercihine göre değiştirilebiliyor.

Vira Haber