Kuzey Deniz Yolu rotasına rağbet yok

İklim değişikliği taşımacılık sektöründeki etkisini giderek artırıyor. Buzullar sebebiyle daha önce konteyner gemileri için uygun olmayan Kuzey Denizi rotası, küresel ısınmanın etkisiyle buzların erimesi sonucu kullanılabilir hale geldi. Ancak dünyanın bazı büyük taşımacılık sektörleri peşpeşe açıklamalar yaparak bu rotayı kullanmayacaklarını açıkladı.

Taşımacılık devi İsviçre merkezli MSC ve Danimarkalı taşımacılık şirketi Maersk, Hapag-Lloyd ve CMA CGM gibi Kuzey Denizi Rotasını kullanmayacağını açıkladılar.

MSC, Kuzey Denizi rotasını Kuzey Avrupa ve Asya arasında yapılan taşımacılıkta kısayol olarak görmediğini belirterek "MSC, Avrupa ve Asya arasındaki konteyner nakliyesi için Kuzey Denizi Rotasını keşfetmeyecek ve kullanmayacak" açıklamasını yaptı. MSC İcra Kurulu Başkanı Diego Aponte, şirketin bunun yerine çevresel performansını iyileştirmek istediği mevcut yolları kullanacağını belirtti.

MSC'nin 2M ittifakındaki ortağı Maersk’de MSC gibi, rotayı şimdilik kullanmayacağını belirtti. Ancak Maersk yetkilileri, gelecekte kararın değişebileceğini belirterek, "Maersk bir test yolculuğunu tamamladı, ancak şimdilik grup Kuzey Deniz Rotasını mevcut doğu-batı ticaretlerine ticari olarak uygulanabilir bir alternatif olarak görmüyor" açıklamasını yaptı.

Danimarkalı taşımacılık şirketi Maersk ise daha önce bir ilke imza atarak Kuzey Denizi rotasında bir seyahat yapmıştı.

CMA CGM, Ağustos ayında bir açıklama yaparak Kuzey Deniz Rotasını kullanmayacağını açıklayan ilk şirket olmuştu. CMA CGM CEO’su Rodolphe Saadé ‘’ İklim değişikliği nedeniyle CMA CGM grubu 500 gemisinin hiçbiri Sibirya boyunca uzanan Kuzey Denizi Rotasını kullanmayacak’’ açıklamasını yapmıştı.

Vira Haber