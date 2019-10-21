Karasu’da balıkçı barınağının temel atıldı

Karasu İhsaniye Mahallesi’nde düzenlenen tören öncesi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdür Vekili Erdem Öncebe, yapılan çalışmalarla ilgili basına bilgi verdi. Öncebe, “Kuzey yönüne 125 metre uzunluğunda bir mahmuz yapılacak. Buradaki amacımız sol sahildeki erozyonun önlenmesi, akışın sağlanması ve balıkçıların Sakarya Nehri’ne rahatlıkça giriş çıkışının sağlanmasıdır. Daha sonrasında da yapılan çalışmaları gözlemleyeceğiz. Bu çalışma yeterli olursa projeyi tamamlayacağız ama yeterli olmazsa da uzatma yoluna gideceğiz. Sakarya Nehri’nin çıkış ağzının düzenlenmesi ve balıkçı barınağı için atılan ilk adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILIK GELİŞMELİ

Düzenlenen törende Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da konuşma yaptı. Mercan, “Karadeniz de yaşamanın maalesef balıkçılık konusunda bir takım dezavantajları var ve bu yüzden balıkçılığımızı bir türlü geliştiremiyoruz. Bu aslında alt yapı meseledir. Teknelerimizi bulabildiğimiz yere bağlamak zorunda kalıyoruz. Çıkabilirsek denize avlanıyoruz çıkamıyorsak avlanamıyoruz. Bunu gidermekte devletimizin görevleri arasında. Balıkçılarımızın denize rahatlıkla çıkıp avlanması ve güvenli bir şekilde iskelelerine dönmesi temel arzumuzdur” diye konuştu.

MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Bu hizmetin başlamasından memnun olduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da emeği geçenlere teşekkür etti. Sarı, “Yıllardır kangren haline gelmiş bu sorun inşallah atılan adımla beraber çözüme kavuşacak. Bu adımın akabinde ilçemize yakışır bir balıkçı barınağı yapımı da gerçekleştirerek Karasu’nun hizmetine bir katkı daha sunarız” ifadelerini kullandı. Su Ürünleri ve Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman da 2003 yılından bu yana verdikleri mücadeleyi bu neticeye kadar getirdiklerini belirtti. Karaman, “İnşallah bundan sonrada bu çalışmaların devamı gelir” dedi.

TAŞLAMA BAŞLADI

Karaman, projenin balıkçı barınağı olarak başladığını ancak imkanlar doğrultusunda geçici olarak balıkçıların denize rahat girip çıkmaları için Sakarya Nehri’nin ağzına 325 metrelik bölümün taşlanmasına başlandığını belirtti. Balıkçıların son günlerde denize açılamadığını da söyleyen Karaman, Sakarya Nehri ağzının tıkalı olduğunu belirtti. Karaman, “Buranın yıllar önce yapılması gerekirdi. Ancak birileri tarafından Mersin balığı bahane edilerek iptal edilmeye çalışıldı. Buna rağmen tüm çalışmalarımız sonucu büyük bir adım atılarak çalışmalara başlandı. Kimse unutmasın ki bu yöre insanı ekmeklerini buradan çıkarıyor ve bu yüzden denize çıkıp avlanmak zorunda” diye konuştu. Yoğun katılımla düzenlenen programda yemek ikramında da bulunuldu.

Vira Haber