Gemi Brokerleri Derneği’nden Karbon Emisyonu Semineri

Denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, “Gemilerde Sera Gazı Salımı ve Enerji Verimliliği” konusu detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminerde, ODDYSHIP Şirket Sahibi Kapt. Yusuf Özcan Demir sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek MRV, ETS, FuelEU, DCS ve CII/VOL I gibi kritik düzenlemeler üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı. Özellikle ticari gemi operasyonlarında karbon emisyonlarının gemi kiralamaya olan etkileri ve Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemelerinin Türk armatörler ve brokerler üzerindeki yansımaları masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GBD Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Eğitim Komitesi Başkanı olan Nevzat Sonay Üler, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkat çekerek, “Son 20-25 yılda karbon emisyonundaki hızlı artış, dünya genelinde sıcaklık farklılıklarına yol açarak doğal olmayan iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Bu değişiklikler, insan faaliyetlerinin küresel atmosfer bileşimini doğrudan veya dolaylı olarak bozmasının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Sanatif Yaklaşımlar’da gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, karbon emisyonlarının gemi kiralama süreçlerine etkisi, ticari operasyonlardaki değişimler ve enerji verimliliği konularında Kapt. Yusuf Özcan Demir’e sorular yöneltti.

Demir, IMO ve Avrupa Birliği’nin sıkılaştırdığı karbon regülasyonlarının Türk armatörler ve brokerler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde sektörü bekleyen yeni düzenlemeler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Gemi Brokerleri Derneği tarafından düzenlenen “Gemilerde Sera Gazı Salımı ve Enerji Verimliliği” seminerlerinin yeni konu başlıklarıyla devam edeceği katılımcılarla paylaşıldı.

Vira Haber