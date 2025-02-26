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İkinci Cemre Suya Düştü

İkinci Cemre Suya Düştü

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen, sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır.

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İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün (26-27 Şubat) suya düşüyor.
19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

Vira Haber


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