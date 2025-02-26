İkinci Cemre Suya Düştü

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün (26-27 Şubat) suya düşüyor.

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

Vira Haber