Gemi Brokerleri Derneği'nin yeni başkanı İsmail Şahin oldu
Gemi Brokerleri Derneği (GBD) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yapıldı.
Genel Kurulda ilk olarak divan heyetinin belirlenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.
Genel Kurul, faaliyet raporunun sunumu, 2021 ve 2022 gelir-gider hesaplarının sunumu ve denetim kurulunun geçmiş faaliyet dönemin ilişkin raporunun sunumundan sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
2023 yılına ait yıllık üye aidat ücretlerinin oylama sonucu görüşülüp karara bağlandığı Genel Kurulda yeni yönetime seçilen üyeler kendilerini tanıttılar.
Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildirmek isteyen üyeler söz alarak görüş ve önerilerini sundu.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
İsmail Şahin - Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Türkeş - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serhan Özcan - Genel Sekreter
Seden Öztorun Çarklar - Sayman
Öner Dandin - Yönetim Kurulu Asil Üye
Melike Aysu Gürgan - Yönetim Kurulu Asil Üye
Engin Dönmez - Yönetim Kurulu Asil Üye
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Nevzat Sonay Üler
İhsan Berkin
İlknur Elbana
Caner Bal
Yanay Germen
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Hasan Aziz Ertan
Adem Nezih Manavoğlu
Hüseyin Uysal
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Saniye Batuk Özcan
Ender Demirtabak
Ebru Hayat Duran
Vira Haber
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