Gemi Brokerleri Derneği'nin yeni başkanı İsmail Şahin oldu

Genel Kurulda ilk olarak divan heyetinin belirlenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Genel Kurul, faaliyet raporunun sunumu, 2021 ve 2022 gelir-gider hesaplarının sunumu ve denetim kurulunun geçmiş faaliyet dönemin ilişkin raporunun sunumundan sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

2023 yılına ait yıllık üye aidat ücretlerinin oylama sonucu görüşülüp karara bağlandığı Genel Kurulda yeni yönetime seçilen üyeler kendilerini tanıttılar.

Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildirmek isteyen üyeler söz alarak görüş ve önerilerini sundu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

İsmail Şahin - Yönetim Kurulu Başkanı

Onur Türkeş - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhan Özcan - Genel Sekreter

Seden Öztorun Çarklar - Sayman

Öner Dandin - Yönetim Kurulu Asil Üye

Melike Aysu Gürgan - Yönetim Kurulu Asil Üye

Engin Dönmez - Yönetim Kurulu Asil Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Nevzat Sonay Üler

İhsan Berkin

İlknur Elbana

Caner Bal

Yanay Germen

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Hasan Aziz Ertan

Adem Nezih Manavoğlu

Hüseyin Uysal

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Saniye Batuk Özcan

Ender Demirtabak

Ebru Hayat Duran

Vira Haber