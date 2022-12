Vals Marine Survey 2023 Yılı İçin Alestayı Çekti

Baturalp Alkan’dan yeni yıl mesajı: 2023 yılı için önümüzde üç önemli odak noktamız var. Bunlar; teknoloji, dijitalleşme ve takım olmak. 2023 yılı için iki global firma ile anlaşmamızı sağladık ve şimdi de bizler için tam yol ileri komutunu verme zamanı.

Vals Marine Survey Kurucusu ve Gemi Makine Mühendisi Baturalp Alkan, 2022 yılının değerlendirmesini yaparken, geleceğe ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Baturalp ALKAN’ın mesajı şöyle:

“2021-2022 yıllarında, küresel ve bölgesel ölçekte sağlık ve toplumsal savaş gerginlikleri devam ederken, Türkiye’de denizcilik sektörü hız kesmeden yoluna devam etti. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik ekonomide yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide ülkeler arasındaki rekabetin daha da artmasına neden oldu. Ülkemize baktığımızda ise, jeopolitik konumumuzun getirdiği etkileri politik, ekonomik ve sosyal olarak derinden hissettiğimiz bir yıl daha yaşadığımızı görüyoruz. İthalat ve ihracatta Türkiye’nin geçiş noktası haline gelmesi birçok yatırımcı için ülkemizi talep noktası haline getirdi. Onların bu ticaret aşamalarını koruma altına almaları adına sizlere biraz yaptığımız işin lojistik noktasında ilgili firmaları nasıl güvence altında tuttuğundan bahsetmek isteriz.

Dış Ticaret İçin Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Taraflara Sağladığı Avantajlar

Uluslararası gözetim şirketleri hem sözleşmenin uygulanması hem de uyuşmazlıkların çözümü noktasında taraflara önemli olanaklar sağlamaktadır. Gözetim şirketlerinin ihracatçılara sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Malın arzulanan nitelikte olmaması durumunda sözleşmeye uygun olmayan malların ihracatını önleyerek malların sonradan geri gönderilmesi yolu ile tarafların gereksiz masraflara girmesi ve zaman kaybı önlenir. Bu şekilde satış bedelinin hepsinin veya mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının tahsil edilebilmesi imkanı doğar.

Gözetim şirketlerinin düzenleyecekleri rapor sonucunda ithalatçının yapacağı muhtemel bir itiraza karşı ihracatçının elinde uluslararası ihtilaflarda delil olarak kullanabileceği sağlam ve geçerli bir belge olacaktır. Türkiye’de ve dünyada büyük kuruluşlar tarafından üretilen malların kalite kontrolü, üretimin her aşamasında genellikle bu kuruluşların kendi laboratuvar olanaklarıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak bu kurumların düzenleyecekleri raporlar çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta, uluslararası bir davada taraf olmaları nedeniyle yasal açıdan Gözetim Şirketleri tarafından düzenlenecek raporlar kadar etkili olmamaktadır. Böylelikle, Gözetim Şirketleri kanalıyla alıcıların kalite ve miktar ile ilgili şikayetlerine karşı uluslararası güvence sağlanabilmektedir.

Satılan mala tarafsız bir kuruluştan kalite uygunluk belgesi alabilme imkanı ve dolayısıyla mamulün pazarlama şansının artmasını sağlanır.

Gözetim şirketlerinin iç ve dış piyasalardaki etkinliğinden faydalanılarak ürüne yeni pazarlar bulabilme imkanı doğar.

Gözetim şirketlerinin İthalatçılara sağladığı avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

* Mal kalitesinin belirlenen şartname, standart ve mevzuata uygunluğunu garanti eder.

* Anlaşmada öngörülen miktarın sevkinin belgelenmesi ile ambalaj, etiketleme ve yüklemenin şartnameye uygunluğunu belirler.

* Şartname koşulları dışına çıkılması halinde satıcıya fiyat kırdırabilme imkanı sağlar.

* Teslimdeki gecikme zamanında belirlenebilir.

Özetle, taraflar arasında sözleşme koşullarına riayet etmeme sonucunda meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda, gözetim şirketleri hazırlayacakları raporlarla en kısa yoldan adil şekilde konuyu çözüme kavuşturabilirler. Bu raporlar sonucu Gözetim Şirketleri yeni fiyat ayarlamalarında da etkili olabilmektedirler.

“VALS SÖRVEY İÇİN TAŞLARIN SAĞLAMLAŞTIĞI YIL; 2022’’

VALS Marine ailesi olarak, 2021 ve 2022 yıllarını teknoloji, dijitalleşme ve eğitim göstergeleri üzerine inşa ettik. 2022 yılı Vals Sörvey için “taşların yerinde sağlamlaştığı yılı” oldu. Eğitim hayatımla ve sektör tecrübemle 8 yılı aşan hikayemizde, 2021 yılı itibari ile Vals Sörvey Uluslararası Gözetim olarak yeni bir başlık açtık. Rekabetin zirve yaptığı dönemde rakiplerimizden bazılarının bizim başarı ve çabalarımızla zıt olarak başarısızlıklarını bizimle ört pas etmeye yeltenmelerinin olduğunu hissetmemiz ve görmemiz ekip olarak daha güçlü bir güçlü bir takım olma sürecimiz çok hızlandırdı bu yüzden bu rakip firmalara stratejilerinden dolayı teşekkürlerimi bir şükran bilirim.

Takım olmanın en büyük özelliği bir ekip arkadaşlarınızın eksikliklerini farkederek bunları en uzlaşımcı yol ile gidermesini sağlamaktır ve bunu en iyi yapan takım sonunda her zaman kazanandır.

Çalışanlarımıza işe ve projelerimize başlarken samimi ve inanılmış bir büyük projenin içinde yer aldıklarını hissettirerek verimli geri dönüşler almaya başlamanın ölçütüne dayanarak ise artık gemimizin rotası SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI olarak belirlenmiş olduğunu farkettik.

Çünkü ikinci yılımızda hedefimizi 200 gemi operasyonu olarak ön görürken yılı kıymetli hizmet verdiğimiz firmalar sayesinde 450 gemi operasyonu ile tamamlamış olmanın mutluluğu ve gururunu ekip olarak yaşıyoruz. Gün geçtikçe kullandığımız her türlü ekipmanın teknoloji ve dijital noktada müşterilerimizin ticaretini risk noktasında minimizesinin sağlaması adına limanlarda her daim her bir risk faktörünü değerlendiriyor, takım olarak risk faktörlerini hizmet verdiğimiz tüm firmalar için en azami düzeye indirmek için her gerçekleştirdiğimiz operasyonla birlikte kendimizi güncelliyoruz.

“YÜZDE YÜZ YERLİ VALS SÖRVEY GÖZETİM FİRMAMIZ AVRUPA’DA YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR ‘

“VALS SURVEY EUROPE” olarak önümüzdeki dönemde de hizmetimizi dünyada hak ettiği yere ulaştıracak hamlelerin öncüsü olmaya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye, teknoloji odaklı yatırımlarımızla denizcilik sektöründe geleceğine katkıda bulunmaya çalışan bir firma olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada da Vals Ailesi’ne düşen, “örnek” ve “öncü” olmaktır. Ortaya koyduğumuz vizyona katkıda bulunacak tecrübelerine inandığımız takım arkadaşlarımız ile inandığımız tüm projelerdeki her türlü fırsatı önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz”.

İKLİM KRİZİ

Son olarak değinmek istediğim çok önem arz ettiğine inandığım iklim krizi. Geçtiğimiz günlerde Hakkı Şen anısına gerçekleştirilen zirvede bahsi geçen tüm konuların ülkemiz için çok büyük önem arz ettiğini söylemeden geçemeyeceğim. Hepimizin taşın altına eline koyarak değerli büyüklerimizin kurduğu Deniz Kültürü Derneği vasıtasıyla ülkemizde deniz kültürünün geliştirilmesi, gençlere ve çocuklara deniz sevgisinin aşılanması, Türk insanına denizleri sevdirmek ve bu kültürün herkes tarafından kabul görmesini isteyen vakfa biz genç girişimciler her noktada mutlaka destek ve çevresine örnek olmaya devam etmelidir.



Şimdiden tüm denizcilik camiasına yeni yılda pruvalarının net rüzgarlarının kolaylarını olmasını diliyorum.