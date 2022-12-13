Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü Tankerlerden 19'unun Geçişi Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birçok gemi kaptanı tarafından gemi seyri açısından dünyanın en zor su yolu olarak nitelendirilen, başta İstanbul Boğazı olmak üzere Türk boğazlarında, Bakanlıkça gemi trafik sistemleri gibi teknolojik altyapıya yapılan yatırımlar ve alanında uzman ve deneyimli çalışanlarla deniz, can, mal, çevre emniyeti ve güvenliğinin üst düzeyde sağlandığına işaret edildi.

Özellikle tehlikeli yük sınıfındaki ham petrol taşıyan ve ortalama boyları 2 futbol sahası uzunluğundan daha fazla olan tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde sebep olabilecekleri ya da karışabilecekleri bir kaza için sigorta yaptırma zorunluluğunun yıllardır boğazların emniyeti için alınan önlemlerden biri olduğu bildirildi.

Açıklamada, ham petrol yüklü tankerlerin Türk boğazlarından geçişine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Uygun teyit mektubu sunulması uygulamamızın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2022'den bu yana, boğazlarımıza gelen ve sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu talep ettiğimiz ham petrol yüklü tankerlerin her birinin yük miktarı 90 bin ton ile 140 bin ton arasından değişmekte olup bunlar, dünyada hizmette bulunan en büyük tankerlerdendir. Ülkemizin haklı talebi olan sigorta teyit mektubunu vermediği için bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'si uygun teyit mektubunu vermiştir. Bugün geçenlerle birlikte bunlardan 19'unun geçişi tamamlanmıştır. Teyit mektubu vermesi beklenilen, Boğaz'a yeni varanlar dahil yalnızca 4 gemi bulunmaktadır. Marmara ve Ege Denizi'nde uygun teyit mektubu vermediği için bekleyen ham petrol yüklü tanker bulunmamaktadır. Muhataplarımızla yürüttüğümüz görüşmelerin Türk boğazlarımızı koruyacak yeni uygulamamızın kabulü ile sonuçlanması ve deniz ticaretinin olağan akışı ile devam etmesi memnuniyet vericidir."

Genel Müdürlükçe, ham petrol yüklü tankerlerin boğaz geçişlerinde teyit mektubu sunması uygulamasının rutin olarak sürdürüleceği de bildirildi.