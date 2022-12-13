İTÜ Denizcilik Fakültesi ile İTÜ MTAL Arasında Denizcilik Eğitim İşbirliği İmzalandı

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan ARSLAN ve İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin TOROS denizcilik alanındaki işbirliğinin denizcilik sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirttiler. İTÜ MTAL ilk öğrencileri 2024 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesine girme fırsatı yakalayacaklar.

Bir yıl hazırlık olmak üzere 4 yıl eğitim alan ve İTÜ’nün 250 yıllık proje, araştırma geliştirme, takım ruhu ve girişimcilik tecrübesinin aktarıldığı İTÜ MTAL öğrencileri Küresel ölçekte önemli bir yeri olan İTÜ Denizcilik Fakültesinde ülkemiz adına büyük projelerde yer almaya hazırlar.