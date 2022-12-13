Türk Denizciliğinde DÖDER’le Zirveye!

11 Aralık 2022 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezinde gerçekleştirilen denizcilik camiasında heyecanla beklenen Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından denizcilik öğrencilerini sektörün değerleri isimleriyle buluşturdu. Katılımcı sayısının yüksekliği konusunda şaşkına uğrayan panelistler sektörün geleceğinin kalbinin burada attığını heyecanla dile getirdiler. 24. Dönem Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

24. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Akın, açılış konuşmasında denizcilerin çok büyük bir birlik olduğunu, DÖDER sayesinde sorunlarımızı paylaşarak omuz omuza verip bu sorunları hep birlikte çözmeye çalıştığımızı vurguladıktan sonra Denizci Öğrenciler Derneği’nin birçok zorluğa rağmen tek nefes, tek vücut olarak yılmadan, yorulmadan sektör ile öğrenciyi aynı çatı altında toplamış olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Dekanı Hüseyin Yılmaz konuşmasında kalabalığa hayranlığını belirterek herkese katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı. Kendilerinin enerji kaynağının öğrenciler olduğu ve Ulusal Denizci Öğrenciler Zirve’sine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirtti. Konuşmasında birlik ve beraberliği vurguladı. Başta denizci öğrencilere daha sonra sponsora teşekkürlerini iletti.

Denizci Öğrenciler Derneği Kurucu Başkanı Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Genel Müdürü Hakan KARACA, 24 sene önce bir hayal olan Denizci Öğrenciler Derneği’nin Türkiye’deki en büyük denizcilik topluluğu olduğunu ve her sene düzenlediği Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ülkenin gelişmesi için önemli bir gelenek olduğunu vurgulamıştır. Denizci öğrencilere Kabotaj Kanunun milli istihdamdaki en önemli şey olduğundan bahsederek Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli sözlerinden biri olan “Denizcilik türkün büyük milli ülküsüdür” sözüyle konuşmasını sonlandırdı.

23. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir IŞIK, yeni döneme çok fazla güvendiğini ve her konu bakımından derneğin bu dönem de bir önceki dönemin üstüne koyarak ilerleyeceğini, DÖDER ekibine çok güvendiğini ve mükemmel başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Ülkenin dört bir yanından gelen denizci öğrenciler sayesinde derneğin ayakta olduğunu vurguladı.

Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi ilk olarak merakla beklenen “Limanlara Yolculuk” adlı paneliyle katılımcılarıyla buluştu. Limanlara Yolculuk Paneli, Aqua Chartering kurucusu Melike Aysu Gürgan’ın moderatörlüğünde Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve Medcruise Birliği Başkanı Figen Ayan ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir’in konuşmalarıyla gerçekleşti. Melike Aysu Gürgan, panel açılışına büyük bir heyecan ve onur duyduğunu ve ilk moderatörlüğünde çok değerli misafirleri olmasından onur duyduğunu vurguladıktan sonra teşekkürlerini ileterek başladı.

Medcruise Birliği’nin ilk Türk kadın başkanı olan Figen Ayan sözlerine gönlünü denizciliğe adamış bu kadar kişi görmenin onur verici olduğunu söyleyerek başladı. Asıl amaçlarının 200 yıldır kapalı olan 1,2 km uzunluğundaki sahil şeridini milli bir projeye çevirerek üçüncü sınıf vatandaşlıktan tercih edilen bir konuma taşımak olmuştur dedi. Bunun yanı sıra her daim kullanılabilen bir alan oluşturduklarından Galataport gemi olduğu zaman bir liman, olmadığı zaman ise herkese açık kullanılabilir harika bir alan olduğundan bahsetti. Sektörde daha fazla kadın görmek istediğini belirten Figen Ayan Medcruise Birliğinin ilk Türk kadın başkanı olmaktan gurur duyduğunu ekledi. Gezip göremeyen herkesin mutlaka Galataport’u gezmesi gerektiğini belirten Figen Ayan, sözlerine daha nice etkinliklerde buluşmak üzere dileklerini iletti. Sözü alan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir; konuşmasına limancılık, deniz ticareti, politik ve stratejik olarak önem kazandığını belirterek başladı. Rusya savaşından örnek veren Erdemir, Rusya’nın savaş sırasında ilk işinin Ukrayna limanlarını ablukaya alıp ticaretini durdurmak olduğunu belirtti. Küresel gerilimler kara ve hava yollarını kapatabilirken deniz yollarının açık olabildiğini vurgulayarak limanların önemine dikkat çekti. Limanların kamuya hizmet ettiğini söyleyen Erdemir, Türkiye’nin limancılık konusunda kötü olmadığını ve küresel ticaretle beraber sanayi yatırımlarıyla önümüzdeki dönemlerde limanlardaki kapasite 1.3 milyar tona, konteynerde ise 41 milyon tona çıkacağını ve bu rakamların gerçek, iyimser olmadığını ifade etti. Limanların mühendislik harikası olduğunu, planlama ve stratejinin de önemini belirten Erdemir, denizci öğrencilere sevgilerini ileterek konuşmasını noktaladı.

Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi’nin ikinci paneli olan “Gemi İnşaa’nın Dünü, Bugünü, Yarını” gemi inşaa sektörünün değerli isimleriden moderatör koltuğunda ART Tersanesi Tersane Müdürü Salih Bostancı olmak üzere Beşiktaş Grup İcra Kurulu Başkanı Yavuz Kalkavan ve Floki Marine Genel Müdürü Gündem Gümüşkaynak ile gerçekleşti. Osmanlı’dan günümüze Türk milletinin denizlere hâkim olduğunu dile getirerek başlayan Yavuz Kalkavan, dünya denizciliğinde gelişmekte olduğumuzu hatta 20 yıl sonra şu anda bakım onarım konusunda dünya denizciliğinde bakım onarım oranının %40 olduğu Çin’in yüzdesini azaltacak kadar büyüyeceğimizden bahsetti. Geçmişten günümüze Türk Tersaneciliği’nin serüvenini harika bir şekilde süzen Kalkavan, bugün sürekli sipariş alan ve sürdürülebilir bir gemi inşaa sektörümüz olduğunu vurgulayarak sözü Floki Marine Genel Müdürü Gündem Gümüşkaynak’a aktardı. Özgüveni ve özveriyi yüksek tutmayı öğütleyerek başlayan Gümüşkaynak, gençlere karşı sektör adına çok umutlu olduğunu söyledi. Sözlerine önümüzdeki 30-35 sene içerisinde en önemli konulardan birinin karbondioksit salınımını olmasından dolayı gelecekte sektörün yeni bir dönüşüm içerisine gireceğini vurguladı. Türkiye’nin etrafındaki denizlerdeki rüzgarı yakalayamamasının nedeninin buna uygun yelkenliler yapmaması olduğunu belirterek geleceğe daha iyi ayak uydurmamız gerektiğini önemle belirtti.

DENİZCİ ÖĞRENCİLERİ 40 KURUŞLUK SELAMLA KARŞILADI!

Denizci Öğrenciler Derneğinin ilkini gerçekleştirdiği Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi’nde araştırmacı, gazeteci ve yazar olan Sunay Akın, ‘’Kâğıt Gemilerden Emekli Kaptan ile Yolculuk’’ isimli üçüncü paneliyle denizci öğrencilerle buluştu.

Güçlü hitabeti ve kendisine özgü üslubu ile bütün salonu adeta büyüleyen Akın, sözlerine ‘’Siz 40 kuruşluk adamlarsınız.’’ diyerek girdi ve bütün salonda şoke etkisi yarattı. Bunun üzerine sözlerine eski İstanbul’da tramvay biletlerinin öyküsünü bizlerle paylaşarak devam etti. Tam biletin henüz seksen kuruş olduğu o dönemlerde cumhuriyet sayesinde öğrencilerin kimliklerini göstererek tam biletin yarı fiyatına, yani kırk kuruşa bindiklerini vurgulayarak panelin açılışını yaptı.

Bizlerle diyalog halindeyken satranç oynar gibi hissettiğini belirten Sunay Akın, bunun sebebinin bazı bilgilerin bize yeteri kadar verilmediğinden söz ederek şunları ekledi: ‘’Taşların bilgisine hakimsen satranç oynarsın.’’ Kitap okumanın önemine defalarca vurgu yapan Akın, dünyanın halinden memnun değilsek eğer bunun sebebini kitap okumayanlara borçlu olduğumuzu ifade etti. Tüm salona bir sorusu vardı Sunay Akın’ın, binlerce öğrenciden farklı farklı cevaplar geldi; fakat sayın Akın’ın ‘’Türkiye’nin kaç komşusu var? ‘’ sorusuna cevabı netti: Akdeniz, Karadeniz, Ege. Denizlerimizin her dönemde bizler için önemini bu cevapla vurguladıktan sonra denizlere olan düşmanlığa dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca saatleri dakikalara indirgeyip Türk Denizciliğini geçmişten günümüze, daha önce hiç duymadığımız sarsıcı bilgileri heyecanlı anlatımıyla birleştirerek denizci öğrencilerden büyük bir ilgi topladı. Bilgileri ve anlatımıyla tüm salonu kendisine hayran bırakan Sunay Akın, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bir taşı delen suyun gücü değil sürekliliğidir.”

Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi’nin heyecanla beklenen “Öğrencilikten Zabitliğe Serüven” adlı son panelinde moderatör koltuğunda Aframax/Suezmax Ham Petrol Tanker Gemi Kaptanı Merve Soykan Alsancak eşliğinde Carnival Cruise Line 3. Zabit Güneş Baş, Carnival Cruise Line 3. Mühendis Eyüpkan Sapan, İlk Kadın Kurtarma Gemisi Kaptanı Gizem Turan ve Virgin Voyages 3. Mühendis Hayra Maşalı aynı panelde denizci öğrencilerle bir araya geldi. 16 yıldır mesleğini icra eden Merve Hanım, tanker gemilerinin zorluğu hakkındaki tecrübelerini aktarırken öğrencilere gemilerde karşılaşılan zorlukların din, dil, ırk ile alakası olmadığını Türk öğrencilerin yabancı şirketlere başvurmaktan çekinmemesini aksine Türk denizcilerin bu alanlarda daha çok olması gerektiğini önemle vurguladıktan sonra sözü Gizem Turan’a bıraktı. Birçok çeşit gemide çalıştığını vurgulayan Gizem Hanım, “Kendinizi bir alanda sınırlandırmayın, başka alanlara atılmaktan korkmayın ve rank düşmekten çekinmeyin. Böyle gelişeceksiniz.” diyerek öğrencilere umut oldu. Sözü alan Hayra Hanım yat kaptanı bir babanın kızı olduğundan bu sektörün içinde büyüdüğünü kruvaziyer gemisinde çalışmanın hep hayali olduğunu bu konudaki önyargılara aldanmadan herkesin hedefine doğru durmadan yol alması gerektiğini dile getirdi. Güneş Bey ise Carnival Cruise Line’a giren ilk Türk olması üzerine işe giriş sürecini aktardıktan sonra stajların önemine değinerek denizci öğrencileri en büyük ilgi alanlarından olan kruvaziyer gemilerine bir adım daha yaklaştırmıştır. Son olarak söz alan Eyüpkan Bey ise kruvaziyer gemisinin büyüleyiciliğine kapılıp yük gemisinden ayrıldığından iki gemi tipinin farklarını paylaşarak denizci öğrenciler tarafından dikkatle dinlendi.

Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi olağanüstü katılımıyla, organizasyonuyla, denizciliğe olan bağlılığıyla denizcilik sektöründe yankı uyandırdı. Sektörle öğrencinin bağlarını güçlendiren DÖDER, Türk Denizciliğinde Zirvede!

Vira Haber