Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran Açıkladı

Murat Kıran, GİSBİR TV'de yayınlanan denizcilik medyası ile buluşma toplantısında yaptığı açıklamada, “Bir firmamız bir römorkörü tamamen elektrikli olarak inşa etti. Dünyanın dört bir tarafında insanlar bunu merak ediyorlar ve almak istiyorlar. Özellikle iç limanlarda hizmet veren firmaları heyecanlandıran bir römorkör oldu” dedi.

Projeyi üç firmanın bir araya gelerek yaptığını ve tüm detaylarını daha sonra paylaşacağını söyleyen Kıran, proje için gurur duyduklarını ifade etti.

Vira Haber