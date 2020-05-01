Harun Şişmanyazıcı'dan Özel Açıklamalar

Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından düzenlenen Kuzey Webinar Buluşmaları Serisi'nin ikincisi bu hafta Salı günü Zoom uygulaması üzerinden yapıldı. İlkinde, koronavirüs salgınının P&I sigorta kapsamlarına etkilerinin konuşulduğu serinin ikincisinde konuk olarak, Harun Şişmanyazıcı yer aldı.

KORONAVİRÜS DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEDİ?

Harun Şişmanyazıcı, koronavirüs pandemisinin; deniz ticareti sektörüne etkileri, küresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yansımaları; taşıma sözleşmelerine etkileri, gemiyi yatırma (park etme) kararının değerlendirilmesi konularında bilgiler verdi.

Deniz Emniyet Derneği As Başkanı, Türk Armatörler Birliği Akademik Komisyonlar Denizcilik Dairesi Başkanı ve Ekonomist Harun Şişmanazıcı, 2019'u iyi geçirememesinde dolayı denizcilik sektörünün, 2020'ye omzunda yük ile girdiğini ve koronavirüs salgını sorunun halledilmesinin yanı sıra birçok sorunları bulunan bu sektörün ve dünya ekonomisinin sorunlarının salgın sonrası da devam edeceğini ve bu nedenle rahatlama döneminin henüz beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“DENİZCİLİK SEKTÖRÜ HAZIRLIKLI OLMALI”

Şişmanyazıcı, 2020'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde, başlangıcına kıyasla ekonomik anlamda yükselişe geçileceğini fakat 2021'in yeni bir darbe ile gelebileceğini ve denizcilik sektörünün buna hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.

Kuzey Webinar Buluşmaları Serisi sürpriz konuklarıyla ilerleyen haftalarda sektör ilgilerini bir araya getirmeye devam edecek.

Vira Haber