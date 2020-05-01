Deniz Ulaşımı Emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya genelinde limanda bekleyen gemilerin aynı yerel saatte düdük çalmaları teklifi üzerine sirküler yayınladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla medikal ve koruyucu tıbbi malzemelerin kesintisiz taşınmasına hizmet eden gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul limanlarında bekleyen gemilerin saat 12.00'de düdüklerini çalmasıyla kutlandı.

Etkinliğe, Marmara Denizi'nde bulunan bazı gemiler de düdük çalarak katılım sağladı.

Vira Haber