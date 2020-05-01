RightShip Yeni Kuru Yük Yönetim Standardını (DBMS) Başlattı

Yeni Kuru Yük Yönetim Standardı (DBMS) kuru yük gemi yönetimi kapsamındaki güvenlik ve risk yönetimi standartlarının iyileştirilmesini desteklemeyi ve kuru yük sektöründeki iş birliğini, diyalogları ve artan standartları yönlendirmeye yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Rehber ve standartlar (şu anda taslak halinde), deneyimli gemi yöneticileri ve denizcilik uzmanları dahil olmak üzere kuru yük segmenti ve daha geniş endüstri genelinde ortaklar ve operatörlerle aylarca süren iş birliği sonrasında oluşturulmuştur.

DBMS STANDARDININ KİLİT HEDEFLERİ NELERDİR?

Program, (şu anda gönüllü olarak yürütülmektedir) filo performansını ve risk yönetimini iyileştirmek amacıyla, gemi yöneticilerinin üzerinde mutabık kalınan endüstri standartları karşısında kendi Güvenlik Yönetim Sistemlerini (SMS) ölçmelerine olanak tanımak üzere tasarlanmıştır. Bu hem performanslarını ilerletmek hem de sağlık, güvenlik, emniyet ve kirliliğin önlenmesindeki yüksek standartlara ulaşmak için bir operatörün politikalarını, sektördeki en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirilmesini sağlayacaktır.

DBMS Standardı şunları amaçlamaktadır:

· Şirketlerin kendi güvenlik yönetim sistemlerini değerlendirebilecekleri beklentiler ve hedefler sunmak.

· Bir şirketin yönetim sistemini dört kilit seviyeye göre karşılaştırmak:

1. Temel

2. Orta

3. İleri

4.Mükemmel

· Uygulanmakta olan gemi yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini desteklemek üzere aşamalı planlar geliştirmek için kullanılabilecek Öz değerlendirme sonuçlarının oluşturulmasına olanak tanımak.

· Şirketleri, DBMS beklentilerine karşı öz değerlendirme sonuçlarını düzenli olarak gözden geçirmeleri ve iyileştirilme için başarılabilir planlar oluşturmaları için teşvik etmek, böylece sistemi olabildiğince dinamik hale getirmek.

DBMS STANDARDININ ALANLARI

Genellikle, gemi operasyonlarında karşılaşılan risk teşkil eden en önemli dört alana karşı 30 adet yönetim uygulama alanı olacaktır.

1. Performans

2. İnsan

3. Tesis

4. Süreç

DBMS Standardı, bir şirketin SMS Sistemlerinin mükemmelliğini aşırı denetim yükü olmaksızın ölçülebilir beklentilere ve hedeflere karşı derecelendirecektir.

Araç, gelecek yıl revize edilmiş bir standart başlatma ve bir performans değerlendirme panosu dahil etme vizyonuyla daha önce açıklandığı gibi, geri bildirim ve iyileştirme fırsatlarını toplamak için endüstri tarafından incelenmek üzere öz değerlendirme taslak anketinden oluşmaktadır.

Performans değerlendirme panosu, iyi yönetimin göstergeleri olarak tanımlanmış bir dizi istatistik üzerinde bir şirketin öz değerlendirmesini diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterecektir.

Her alandan öz değerlendirmeye dahil olan personel, her aşama için beklentiler ve hedef ile ilgili olarak kanıt bulmaları ve toplamaları gerektiğinde çok önemli bir rol oynar. Bazı kanıt kaynakları; son öz değerlendirme raporu, şirketin dış denetimleri, iç denetimler ve paydaşlardan alınan geri bildirimlerdir.

Standart, şirket faaliyetleri dahilinde sürekli iyileştirmenin bir yolu olarak puanlama yöntemini tanımlamakta olup, PDCS döngüsünü göstermektedir.

DBMS STANDARDININ SEVİYESİ

Her konu alanı içinde, yukarıda da belirtildiği gibi ve aşağıdaki şekilde görülebileceği gibi standart, dört seviyedeki beklentileri ve ilişkili hedefleri sağlar.

Her seviye, ilgili alana göre bir şirketin yönetim sisteminin kapsayıcılığını açıklar. Bununla ilişkili beklentiler ve hedefler, sistemlerine ve süreçlerine kendi erişimleri için şirket tarafından kullanılabilir.

DBMS, ISM Kodunun yerine geçmeyecek fakat endüstri standartlarını temel alacak ve gemi yöneticilerini asgari uyumdan operasyonel mükemmelliğe geçmeleri için teşvik etmek üzere sistematik bir yaklaşım sunacaktır.

Ancak, DBMS Standardı, gemi yöneticilerine filolarında gerekli olan en etkili yönetim yükseltmelerini belirleme olanağı sunarken ve zaman ve para tasarruf etmelerini sağlarken diğerlerinden ayrılmak ve öne çıkmak üzere onlara olanak tanıyacaktır.

Vira Haber