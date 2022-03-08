Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-7 Webinar Serisinin İlk İki Oturumu Gerçekleştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından bu yıl “Webinar Serisi” olarak farklı tarihlerde yedi oturum olarak gerçekleştirilmesi planlanan Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri - 7 etkinliğinin ilk iki oturumu gerçekleştirildi.

Webinar serisi olarak 28 Şubat - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında her biri farklı tarihlerde yedi oturum olarak düzenlenmekte olan Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-7’nin 28 Şubat 2022 ve 2 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ilk iki oturumu, denizcilik sektörü araştırmacılarının, öğrencilerin ve denizcilik sektörü paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Webinar serisinin 28 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen ilk oturumunda açılış konuşmasını y Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ gerçekleştirdi. Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde 2009 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen seminerlerin, denizcilik sektörümüzün tüm paydaşların katıldığı bir platform olduğunu söyleyerek, oluşturulan bu platformda her yıl hem akademik anlamda hem de uygulamada gemi makineleri teknolojileri alanındaki son gelişmelerin tartışılarak değerlendirildiğini ifade etti. Pandemi sürecinde söz konusu seminerleri webinar olarak gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini söyleyen DEVECİ, tüm davetli konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürler ederek konuşmasını sonlandırdı

Açılış konuşmalarının ardından başlayan webinar oturumunda Müh. Asım İlker MEŞE, distile ve ağır yakıtların özellikleri, gemi başmühendislerinin yeni yakıtlar konusunda dikkat edeceği hususlar, var olan sorunlar, çözüm önerileri ve dikkate alınması gereken pratik noktalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sunumu sonunda Müh. Asım İlker MEŞE’nin katılımcılardan gelen soruları cevaplandırması ile webinar serisinin ilk oturumu sona ermiştir.

Webinar serisinin ikinci oturumu ise Oldendorff Carriers Çevre ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Christopher FEE’nin katılımı ile devam etti. Konuşmasında Oldendorff Carriers tarafından desteklenen sürdürülebilir teknolojiler ile ilgili araştırmalara değinen Christopher FEE, ayrıca 2020 yapımı Eco Kamsarmax “Kira Oldendorff” gemisinde 2. nesil biyoyakıt (tarımsal artıklar, katı atıklar ve atık yağlardan elde edilen biyoyakıt) kullanımı sonunda elde ettikleri deneysel sonuçları paylaştı. Denemeler sırasında gemi başmühendisinden gelen geri dönüşleri de paylaşan Christopher FEE, konuşmasına Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu yeni regülasyonların ve emisyon hedeflerinin, denizcilik sektöründe enerji verimliği sağlayan ve emisyon azaltan yeni teknolojilere yönelten bir çözüm arayışı yarattığına değindi. Bu bağlamda, Oldendorff Carriers’ın ele aldığı yeni teknolojiler olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirilerek webinar oturumu sonlandırıldı.

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri - 7 Webinar serisi etkinlikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Youtube kanalı takip edilerek izlenebilir. Webinar serisinin 18 Mart 2022 Cuma günü gerçekleşecek üçüncü oturumunda İLKFER Şirketler Grubu kurucu ortağı Müh. Asım İlker MEŞE, “Karbon Ayak İzi Nedir? Deniz Taşımacılığı EEXI ve EEDI Uygulamalarından Nasıl Etkilenecektir?” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek ve dinleyicilerden gelen soruları cevaplayacak. Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-7 webinar etkinliklerine https://www.kisa.link/PLa3 linkinden katılım sağlanabilmektedir.

