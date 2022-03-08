Azak Denizi'nde Bekletilen Yağ Yüklü 30 Gemi Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün yaptığı görüşmede, yağ tedarikinde yaşanan sorunun da masaya yatırıldığı ortaya çıktı. CNN Türk'ün aktardığına göre; görüşme sonrası Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.

Dünyada enerjiden tarıma büyük ekonomik dalgalanmalara zemin hazırlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye'nin, ayçiçeği ticareti de sekteye uğramıştı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ithalatın yüzde 55'ini Rusya'dan, yüzde 15'ini de Ukrayna'dan yapıldığını söylemiş, "Savaş nedeniyle ithalat aksadı. Halen limanlarda bekleyen sektörümüzün gemileri var." açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada, yağ tedarikinde yaşanan sorun da görüşüldü.

"30 YAĞ GEMİSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR"

CNN Türk'ün haberine göre; görüşme sonrasında Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.