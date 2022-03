Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Ortaköy'deki sosyal tesislerinde "Denizciliğin Rotasını Çizen Kadınlar Konuşuyor" programı düzenlendi.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun, erkek egemen denizcilik sektöründe kadınların zorluklarla karşılaşsa da son dönemde bu sektörde çalışmak isteyen kadınların sayısının arttığını ve denizcilik eğitiminde kız öğrenci oranının yüzde 12'lere ulaştığını söyledi.

"Kadınların deniz insanı olma yönündeki iştiyakları beni bir kez daha duygulandırdı." diyen Dursun, erkek egemen sektördeki bu ilgiye dair duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların tüm alanlarda adil temsilinin önemine değinen Dursun, Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" şeklinde sözünü anımsattı.

Dursun, "Hayatta en önemli düsturum şahsen kendi adıma söylüyorum insani değerler. İnsan olmak her şeyin önünde geliyor. Sonra farklı şeyler gelir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadınların okuryazarlık oranındaki artıştan bahseden Dursun, "Okuryazar olmanın ötesinde kaliteli, nitelikli, yaptığı işin hakkını veren kadınları görmek bizi gururlandırıyor. İstenirse her şey başarılır yeter ki azim olsun. Kadınlarımıza bir gün değil her gün değer vermeli ve onları her gün hatırlamalıyız. Toplumun geleceğini emanet edeceğim gençleri en iyi şekilde hazırlayacak da kadınlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Dursun, kadınları sadece sevmenin yeterli olmayacağını ve onlar için gerekenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kadınlar karar mekanizmalarında eskisinden daha fazla yer alıyor"

Toplantıda, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Yönetim Kurulu Başkanı ve İngiltere merkezli "allaboutshipping" denizcilik sitesi tarafından 2021'de dünya çapında ses getiren 100 kadın denizci arasında gösterilen Şadan Kaptanoğlu da değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun, denizcilik gibi ulvi ve zor bir mesleği seçen kadınlar için bugünü daha anlamlı hale getirdiğini kaydeden Kaptanoğlu, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaptanoğlu, 21. yüzyılın zorlu süreçlere sahne olduğunu, yeni dünyada liderlik etmenin hiç kolay olmadığını kaydederek, "Bu yüzyılın en önemli kazanımlarından birisi kadınların karar mekanizmasında daha fazla yer almasıdır. Bugün dünyada toplum iş gücünün yüzde 47'sini kadınlar oluşturuyor olsa da üst yöneticilik (CEO) pozisyonundaki kadınların oranının yüzde 5'ten az olduğunu görüyoruz. Küresel olarak üst düzeyde bulunan kadın yönetici oranı ise yüzde 29." diye konuştu.

"Denizcilik sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 1,3"

Şadan Kaptanoğlu, Türkiye'de kadın yönetici oranının yüzde 15 civarında olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denizcilik sektöründe ise dünyadaki 1 milyon 250 bin denizcinin yüzde 2'sini kadınlar temsil ediyor. Türkiye'de bu oran yüzde 1,3 civarında. Dünya genelinde ise denizcilik istihdamının yüzde 94'ü kruvaziyerde çalışmakta. Bu rakamları artırmak için devletimiz ile özel sektör, meslek odaları, birlik ve sivil toplum kuruluşları olarak el ele vermek ve birlikte çalışmak zorundayız."

Kaptanoğlu, bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiği projeleri ve denizcilikte kadın istihdamının artırılması için sunduğu destekleri anlattı.

"Sektördeki kadın varlığının artması bizleri mutlu ediyor"

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy da ilk Türk Antarktika Bilim Seferi'nin koordine edildiği projenin yürütücüsü olduğunu, bugüne kadarki 6 seferi koordine ettiğini ve beşine liderlik yaptığını söyledi.

Antarktika ile ilgili bilgiler veren ve bugüne kadar gerçekleştirilen seferlere ilişkin detaylar paylaşan Özsoy, ABD, Çin, Rusya ve Fransa gibi dünyanın önde gelen ülkelerinin bu bölgeyle ilgili hak iddialarını anlattı.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan da dar kalıplara sokulmak istenen kadınların yaşamın her alanında var olacağının açıkça ortada olduğunu söyledi.

Kadınların iş dünyasında eşit temsilinin öneminden bahseden Kalkavan, "Sektördeki kadın varlığının artması bizleri bir nebze mutlu ediyor. Bir an önce başlamasını temenni ettiğimiz bu değişimin başladığını burada görüyoruz." diye konuştu.

MedCruise Birliği'nin ilk Türk başkanı Ayan görüşlerini paylaştı

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumunda olan Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği'nin ilk Türk başkanı Figen Ayan, 30 yıla yakın kruvaziyer sektöründe farklı görevler üstlendiğini, bugün Galataport İstanbul gibi önemli bir limanın başında olduğunu söyledi.

Hem MedCruise Birliği'ndeki hem de Galataport İstanbul'daki kadın yönetici sayısından bahseden Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erkek egemen denizcilik sektöründe her zaman kucaklayıcı bir şekilde karşılandım. Her daim kadın-erkek ayırt etmeksizin bana destek verildi. Türkiye'den aldığım ilhamı öne çıkararak bu alanda sahip olduğum tecrübeleri sektöre aktardım. Denizcilik sektöründe çalışmak isteyen bir kız çocuğuna ilham olursam o zaman kendimi başarılı hissedeceğim. Kadın deniz gibidir. Güçlü, uçsuz bucaksız, boyun eğmeyen, zapt edilmeyen. Ancak bir o kadar ılımlı, kucaklayıcı, iyileştiren, yeni ufuklara götüren."

"Mevzuat 'gemi insanı' olarak değiştirilmeli"

DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız da konseyin kurucu başkanı olduğundan bahsetti.

Lojistik sektöründeki 100 çalışandan sadece 9,1'inin kadın olduğunu dile getiren Akyıldız, "Bunlar da beyaz yakalı. Lojistikte kadın çalışan sayımız çok az. Oysa lojistik hızla dijitalleşiyor ve dönüşüyor. Kadının yaratıcılığından ve iş gücünden faydalanamıyor. Erkeklere yakın bir sayıda olmalı ve bu alandaki kadın sayısı artmalı." şeklinde konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy da iş dünyasında kadınlara ilham olmanın öneminden bahsetti.

Kalkınma planlarında kadının iş gücüne katılımına verilecek önemin sağlayacağı katkıları anlatan Ulusoy, lojistikte kadın çalışan sayısını artırmak için yapılması gerekenlere değindi.

Wista Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Selek de sektörde çalışanlar için yıllardır "deniz adamı" tabirinin söylendiğini belirterek, ilgili mevzuattaki ifadelerin "gemi insanı" olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlikte, bazı denizcilik fakültelerinin kadın yöneticileri ve akademisyenleri ile Türkiye'nin bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri de görüşlerini paylaştı.