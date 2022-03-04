Gemi Satışlarında Yeni Harç Düzenlemesi

Buna göre gerçek kişilere ait olan gemi ve yatların miras yoluyla intikalinde tescil ve devir işleminde harç alınmayacağı, gerçek veya tüzel kişilere ait gemi ve yatların belirli bir hissesinin devredilmesi halinde hisse oranında harç alınacağı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında vatandaşlardan alınan harçlara muafiyet getirildiği, miras yoluyla intikallerde ve hisse devirlerinde gemi kayıt harçlarının yeniden düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan düzenleme ile 4490 sayılı Kanun kapsamında yer alan gemi kayıt harcının; gerçek kişilere ait olan gemi ve yatların miras yoluyla intikalinde, mirasçılık belgesinde adı geçen kişi veya kişiler adına yapılacak tescil ve devir işlemlerinde harç alınmayacak, gerçek veya tüzel kişilere ait gemi ve yatların belirli bir hissesinin devredilmesi halinde hisse oranında harç alınacaktır” denildi.