Beşiktaş Tersanesi’nin İstikrarlı Yükselişi Devam Ediyor

Öncelikle Beşiktaş Tersanesi Avrupa’nın en aktif gemi tamir tersanesi olarak listelerde yayınlanıyor. Bu başarının sırrı nedir?

Bu başarının arkasında birçok neden var. Bunlardan ilki çalışma arkadaşlarımız ve güçlü altyapımız. Beşiktaş Tersanesi Dünya standartlarında bir tersane olmak için sürekli bir yenilenme içinde, atölyelerden makine parkına daha kaliteli ve hızlı çözümler sunabilmek için sürekli sektör geneli kıyaslama çalışmaları yapıyor en iyi uygulamaları tespit ediyor ve yenileniyoruz. Gemi tamir sürecinde iş planlaması ve zamanında iş teslimi gibi aşamalar büyük önem taşıyor, çalışma arkadaşlarımızın inisiyatif sahibi yetkin kişiler olması ve iyi bir takım oyunu ortaya koyması çok önemli. Bir diğer unsur da müşterinin beklentilerini doğru analiz etmek. Denizcilik kökenli bir firmadan gelmemiz nedeniyle gemi sahipleri ve işletmecilerinin beklentilerini çok iyi biliyoruz ve onlara bir sürpriz yaşatmadan, şeffaf bir iletişim kurmaya önem veriyoruz. Gemi tamir sürecinde müşterilerimiz tersane içindeki misafirhanemizde konaklayarak, hemen gemilerinin yanı başında kendilerine tahsis ettiğimiz ofislerinde işlerini takip edebiliyorlar.

Hem yurtiçi, hem yurtdışı bazında bakacak olursak; Beşiktaş Tersanesi’nin konumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Beşiktaş Tersanesi şu anda dünyanın sayılı gemi tamir tersanelerindendir. Çeşitli büyüklükte tamir bakım ve onarım hizmeti veren tersanemiz Clarkson’un araştırma verilerine göre Avrupa’nın en aktif gemi tamir tersanesi olarak tescillendi. Uluslararası denizcilik organizasyonu (IMO)’nun denizlerde sera gazı salınımını sıfıra indirme stratejisi çerçevesinde gemilere monte edilen baca gazı yıkama sistem montajında tersanemiz 2020 yılı Clarkson araştırma verilerine göre Çin dışında bulunan tersaneler arasında en fazla baca gazı yıkama sistemi kurulumu yapan tersane oldu. Vizyonumuz paralelinde bu konumumuzu korumak ve daha da ileri götürmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

En çok hangi ülkelere hizmet sağlıyorsunuz?

40’ın üzerinde ülkeden müşterimiz var Yunanistan, Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan, Singapur, Almanya, Danimarka ve Hong Kong en çok hizmet verdiğimiz ülkeler.

2021 yılını değerlendirecek olursak; Beşiktaş Tersanesi açısında nasıl geçti? Hem mali, hem de iş anlamında değerlendirme yapabilir misiniz?

2021 yılı, Beşiktaş Tersanesi için hem ticari açıdan hem de teknik açıdan gayet verimli bir yıldı. Son zamanlarda gemilere balast sularını temizleme sistemleri ve baca gazı temizleme sistemleri monte edilmesi gibi işler konusunda dünyada sayılı Tersaneler arasındayız. 2021 yılı içinde ‘Balast Suyu Arıtma Sistemleri’ ağırlıklı olmak üzere 150’nin üzerinde gemiyle çalıştık. 2022 yılını da aynı şekilde değerlendirmek için bütün fırsatları değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz sene planlı gemi bakım onarımın yanı sıra çok sayıda acil tamir taleplerine de yanıt verdiğimiz, kaza geçirmiş gemileri ağırladığımız bir yıl oldu. MSC Tina, geçirdiği bir kazanın ardından acil şekilde tamire girmesi gerektiğinde, ilk bizimle iletişime geçti. 398 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde bir konteynır gemisi, Türkiye tersanelerinde bugüne kadar ağırlanmış en büyük gemi. Gerek geminin boyutu gerekse de aldığı hasar yüzünden oldukça zorlu bir operasyondu ve titiz bir çalışma ile Beşiktaş Tersanesi’ne yanaştırıldı. Bunun gibi acil tamir ihtiyaçlarının yanı sıra mühendislik gücü yüksek zorlu projelerle dolu oldukça verimli bir yıl geçirdik.

Tersanenin istihdam gücü ve kapasitesinden bahsedebilir misiniz?

Tersanemiz aynı anda 15, yıldaysa 150’nin üzerinde gemiye nitelikli bakım onarım hizmeti veren, Tersane Bünyesinde bulunan atölye ve makine parkı ile Türkiye’nin en gelişmiş gemi tamir tersanesi ve her geçen gün büyümeye ve yenilenmeye devam ediyor. Alt yüklenicilerle birlikte 3000 kişiye yakın bir istihdam sağlıyoruz. Çalışan sadakatimiz oldukça yüksek ve her biri alanında yetkin kişilerden oluşan bir kadromuz var. Genç yeteneklerin kadromuza dahil edilmesi ve yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz.

Kadın istihdamına ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Bu konudaki görüşleriniz neler?

Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada denizcilik sektöründe, gemi tamirinde ve gemi inşada kadın istihdam oranı ne yazık ki düşük ve dönüşüm için her birimizin üzerine önemli görevler düşüyor. Biz Beşiktaş Tersanesi olarak istihdam hedeflerimizi bu doğrultuda koyuyoruz ve bunun neticesinde son 1 senede kadın istihdam oranımız bir önceki seneye göre yüzde 50 oranında arttı. Genç kadın mühendislerin teşviki ve özellikle organizasyonel değişim kapsamında yeni oluşturulan kadrolarda kadın istihdamına öncelik veriyoruz. Bu sene tedarik zinciri, insan kaynakları gibi alanlarda ekibimize katılan yeni kadın yöneticilerimizin yarattığı sinerji çok kıymetli.

Sürdürülebilirlik ve çevre konusuna değinecek olursak, bu konuda neler söylemek istersiniz? Bahsi geçen konulardaki tersane politikası nasıl, nelere dikkat ediyorsunuz?

Özellikle “Çevre” ana başlığı tersanemizin kurulduğu ilk günden bugüne sürekli geliştirme arzusuyla odaklandığımız ve sahiplendiğimiz bir konu olmuştur. İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda özellikle sürdürülebilirlik ile doğal kaynakların etkin kullanımı, fosil kaynaklı yakıt tüketimlerinin azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve sıfır karbon salınımı gibi hedefler dünyada olduğu gibi ülkemizde de benimsenmiştir.

Bu kapsamda bizler de Beşiktaş Tersanesi olarak üzerimize düşen sorumluğun bilincinde üretim tekniklerimizi, en az çevre etkisi oluşturacak şekilde sürekli iyileştirme arzusuyla geliştirerek tüm ekibimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son dönemde yürüttüğümüz, enerji nakil hatlarının yenilenmesi, alt yapı yenileme çalışmaları ve yakıt kullanımlarına ait süreç iyileştirmeleri ile doğal kaynak sarfiyatlarının azaltılması konusunda iyileştirmelerde bulunduk.

Tersanemiz tarafından benimsemiş olduğumuz çevre yönetim sistemi ve çevre politikamıza uyum içerisinde, enerji yönetim sisteminin de tersanemiz yönetim sistemlerine entegrasyonu ile çevre ve sürdürülebilirlik alanını her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz.

2018 yılına kadar Beşiktaş Tersanesi birçok yeni gemi inşa projesine imza attı. Biraz bunlardan da bahseder misiniz? Bu alanda bir gelişme var mı?

Beşiktaş Tersanesi 2008 yılında kurulduğunda bir gemi inşa tersanesi olarak tasarlandı; tanker gemilerinin inşası ile başlayarak devamında çevre dostu gemiler inşa ederek geniş bir yelpazede 69 adet gemi inşa ettik. 2018 yılı sonunda Kanada’ya teslim ettiğimiz iki yakıtlı Polar Ice Class gemiler en son teslimini gerçekleştirdiğimiz gemilerdir. Söz konusu gemiler üzerinde kullandığımız sistemler yeni geliştirilmiş prototip ürünlerdi. Gemileri yıllar içerisinde oluşmuş olan bilgi birikimimiz ve nitelikli personelimiz ile başarılı bir şekilde inşa ederek teslim ettik. Gemilerin teslimi sonrası piyasa analizlerimiz sonucunda gemi inşa projelerine ara vererek tamir projelerine ağırlık vermeye karar verdik. Ancak önümüzdeki dönemde altyapı ve bilgi birikimimize uygun nitelikli gemi inşa projelerini değerlendirmek niyetindeyiz.

Yatırımlar, gelecek hedefleri ve stratejiler ile ilgili konulara değinirsek; yatırımlar hangi yönde gerçekleşecek?

Son yılların en heyecan verici yatırımı LNG tipi gemilerin tamir ve bakım işlemleri için başlattığımız süreç oldu. Bu doğrultuda kriyojenik atölyemizi kurduk, personel eğitimlerimizi tamamlayıp hazırlık sürecinin ardından sertifikasyonumuzu aldık ve Türkiye’nin LNG gemi tamiri yapmaya elverişli ilk tersanesi olduk. Şu an Beşiktaş Tersanesi’nde Türkiye’nin ilk LNG projesini ağırlıyoruz.

Önümüzdeki dönem tersane genelinde daha çok dijitalleşmeye, yalın üretime yönelik birtakım yatırımlarımız olacak. Bu kapsamda yalın üretimin Tersanemizde uygulanmasına yönelik çalışmalara teknolojinin katkısının yüksek olacağını düşünüyoruz, yüz tanıma sistemi ile tersaneye giriş, mobil tevzi uygulamaları, iş akışlarının kağıt ortamından sayısal ortama aktarılması ile sürecin takibini kolaylaştıran iş akış yazılımları, personel güvenliğinin arttırılması ve gerçek zamanlı işgücü takibine olanak verecek donanım ve yazılım teknolojileri uygulama projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Bunun yanı sıra atölyelerimizi ve altyapımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Çalışanlarımıza daha konforlu bir çalışma ortamı sağlayacak ofis ve sosyal alan oluşturulmasından, araç gereçlere sürekli bir yenilenme halindeyiz.

Beşiktaş Tersanesi’ni daha uzun vadede neler bekliyor?

Birinci önceliğimiz mevcut konumumuzu koruyarak bu durumu daha da geliştirmek. İkinci olarak da özellikle önümüzdeki dönemde sektörde oluşmasını ön gördüğümüz iş daralmasını değerlendirerek; hizmet verilecek gemi tiplerini arttıracak yatırımlar ile gemilerin kapsamlı onarımlarını ve büyük modernizasyon fırsatlarını değerlendirmek olacaktır.

Denizcilik sektöründe teknolojinin nimetlerinden oldukça faydalandığımız günlerden geçiyoruz. Tersaneniz için teknolojinin yeri ve önemi nedir?

Tersanemizin teknolojik yenilikleri yakından takip ettiğini ve hızla değişen sektörel ihtiyaçları karşılayacak çözümleri araştırarak bünyesine katma hususunda çok kararlı adımlar attığını söylemek isterim Yalnızca denizcilik sektöründe değil, farklı sektörlerde de başarıya ulaşmış uygulamaları tersane süreçlerine uyarlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz.

Dönüşümün ilk bacağı olarak hayata geçirilen Personel Devam Kontrol sistemi ile personel herhangi bir alana dokunmadan sadece yüz tanımlaması ile hızlı bir şekilde tesise giriş çıkış yapabiliyor. Personelin konforu, güvenliği için alınan personel servisi takip programı ile de araçların hızları, güzergahları takip ediliyor ve gerektiği durumlarda anlık uyarılar yapılıyor.

Süreç iyileştirmesi ve ERP sistemi kurulması özelinde kurduğumuz proje ekibimiz Türkiye ve dünyadaki tersanelerle kıyaslama yaparak en doğru sistemi tersanemize kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu aşamada, optimizasyon ve operasyonel süreçlerin yeniden tasarlanması yoluyla daha etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamaya başladık diyebilirim. Bu süreci tamamladığımızda, verimlilik ve kapasitemizde belirgin bir artış hedefliyoruz.

Türkiye gemi inşa sektörü açısından önemli gelişme kaydetti, ancak bir öz eleştiri yapmak gerekirse, sizin düşünceleriniz ne olur? Sizce eksiğimiz ne?

Türkiye gemi tamirinde son 10 senede yakaladığı ivmeyi özellikle pandemi nedeni ile Çin Tersanelerinde uygulanan kısıtlamaların da etkisi ile arttırdı. Aynı şekilde gemi inşada da önde olan, dünyada tanınan tersanelerimiz var. Türkiye tersanelerine artan ilgi nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı da arttırıyor. Bu konuda planlı hareket edip, gerekli eğitim programlarının oluşturulması gerek. Bu konuda atılmış adımlar var ve sonuçlarını hep beraber yakın zamanda göreceğiz.

Son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Türkiye, gemi bakım/onarımında tamirinde şu anki konumunu daha da geliştirecek altyapı ve konuma sahip. Bu konuda mevcut fırsatları değerlendirmek için gerekli çalışmaların yapılarak, ortak akıl ile izlenecek yolun belirlenmesi ve oluşturulacak plan dahilinde gerekli çalışmaların yapılmasını önemsiyorum.

Bu noktada, kaliteli hizmet anlayışı, beraberinde iş sağlığı ve güvenliğinin sektör bazında geliştirilmesi ve insan kaynaklarının verimli kullanılması müşteri çeşitliliğini arttıracağı gibi çok daha nitelikli bakım onarım projelerinin ülkemizde yapılmasına zemin hazırlayacaktır.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi

Vira Haber