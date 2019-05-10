Gemi Söküm Yan Sanayicileri iftarda buluştu

Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Hamit Çelik’in ev sahipliğinde Öğretmenler Lokalinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Belediye Meclis Üyesi Sedat Sarı, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa Esnaf Odası ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiğitalp, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ve Meclis Başkanı Adnan Saka, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Meclis Başkanı İsmail Önal, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek , siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Hamit Çelik, yaklaşık 70 kişinin katıldığı iftar programında gelenleri kapıda karşıladı, misafirlerle tek tek ilgilendi.

Dernek üyeleri ile Aliağa protokolünün bir araya geldiği iftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yapan Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Hamit Çelik, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda toplu iftar yemeğinde bir araya geldik. On bir ayın sultanı Ramazanın ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için iftar programında gelerek bizi gururlandırdınız, sizlere bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki iftarlarda da bir arada oluruz."

Aliağa Kaymakam Erhan Günay ise yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren manevi ikliminde, Ramazanın ilk günlerinde burada bulunmakla büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Vira Haber