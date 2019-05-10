Sefine Tersanesi’nden bir ayda 2 gemi
Sefine Tersanesi, geçtiğimiz ay içerisinde iki yeni geminin sac kesimini gerçekleştirdi.
Sefine Tersanesi, geçtiğimiz ay içerisinde iki yeni geminin sac kesimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladı. Art arda yapımlarına başlanan NB40 ve NB42 numaralı gemilerin her birinin tersane için ayrı bir önemi olduğu vurgulanırken, müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulduğu; kalitenin ve çalışma disiplininin her zaman olduğu gibi mutlak başarıya ulaştıran temel etmenler olarak benimsendiğine dikkat çekildi.
Sac kesimi ile başlayan ve teslime kadar devam eden süreci başarılı bir şekilde yürüteceğine inanan ekip, törenlerinde gelenekselleşen kutlamalarla yapımına başladıkları her bir gemi için gerekli motivasyonu depoladı.
Yapımına başlanan gemilerin özellikleri ise şöyle:
3500 CBM Canlı Balıkçı gemisi ile ilgili bilgiler (NB40):
Uzunluk: 84.4 metre
Pp Arasındaki Uzunluk: 76.9 metre
Taslak: 7.4 metre
Işın: 16 metre
Kapasite: 3500 m3 Canlı Balık Tutar
Sınıf: Büro Veritas
Bayrak: Norveç
Ana Tahrik Motorları: 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak
200 PCU Dizel-Elektrikli Ro-Ro Araba ve Yolcu Vapuru ile İlgili bilgiler (NB42):
Uzunluk: 142,9 metre
Kalıplanmış Kiriş: 20,7 metre
Taslak Kaydırma: 5 metre
Kapasite: 200 PCU / 600 PAX
Sınıf: Det Norske Veritas
Bayrak: Norveç
Ana Tahrik Motorları: 4 x Genel Elektrikli 8L250MDC 2250 kW @ 900 devir / dakika
Ana İticiler: 2 x Rolls Royce AZIPULL100 CP ORT
Vira Haber
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