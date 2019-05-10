Sefine Tersanesi’nden bir ayda 2 gemi

Sefine Tersanesi, geçtiğimiz ay içerisinde iki yeni geminin sac kesimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladı. Art arda yapımlarına başlanan NB40 ve NB42 numaralı gemilerin her birinin tersane için ayrı bir önemi olduğu vurgulanırken, müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulduğu; kalitenin ve çalışma disiplininin her zaman olduğu gibi mutlak başarıya ulaştıran temel etmenler olarak benimsendiğine dikkat çekildi.

Sac kesimi ile başlayan ve teslime kadar devam eden süreci başarılı bir şekilde yürüteceğine inanan ekip, törenlerinde gelenekselleşen kutlamalarla yapımına başladıkları her bir gemi için gerekli motivasyonu depoladı.

Yapımına başlanan gemilerin özellikleri ise şöyle:

3500 CBM Canlı Balıkçı gemisi ile ilgili bilgiler (NB40):

Uzunluk: 84.4 metre

Pp Arasındaki Uzunluk: 76.9 metre

Taslak: 7.4 metre

Işın: 16 metre

Kapasite: 3500 m3 Canlı Balık Tutar

Sınıf: Büro Veritas

Bayrak: Norveç

Ana Tahrik Motorları: 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak

200 PCU Dizel-Elektrikli Ro-Ro Araba ve Yolcu Vapuru ile İlgili bilgiler (NB42):

Uzunluk: 142,9 metre

Kalıplanmış Kiriş: 20,7 metre

Taslak Kaydırma: 5 metre

Kapasite: 200 PCU / 600 PAX

Sınıf: Det Norske Veritas

Bayrak: Norveç

Ana Tahrik Motorları: 4 x Genel Elektrikli 8L250MDC 2250 kW @ 900 devir / dakika

Ana İticiler: 2 x Rolls Royce AZIPULL100 CP ORT

Vira Haber