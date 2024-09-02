Gemi Sökümünde Gaz Zehirlenme Şüphesi: 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre, gemi geri dönüşüm bölgesinde yer alan bir söküm tesisinde çalışan 10 işçi fenalaştı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk bulgulara göre henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerden İbrahim Karakaya kurtarılamadı. Durumları ağır olan 3 işçi ise Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi. Ayakta tedavi edilen 6 işçi de taburcu edildi. AFAD ekiplerinin zehirlenme nedeninin tespiti için sahada çalışma yürüttüğü belirtildi.

Vira Haber