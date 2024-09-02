Sanmar, İtalyan Operatör SCAFI’ye İkinci Römorkörü Teslim Etti

Hırvat iştiraki Jadranski Pomorski Servis için İtalyan denizcilik grubu Scafi ile yapılan iki gemilik yeni inşa sözleşmesi kapsamında, ikinci römorkör olarak inşa edilen ve TITAN adı verilen BOĞAÇAY LXXII römorkörü, Hırvatistan'da Rijeka Limanı'nda bulunan ve Scafi filosunun bir parçası olan kardeş römorkör MORETTO’ya katıldı.

Her iki römorkör de Robert Allan Ltd'nin Sanmar için özel olarak tasarladığı RAmparts 2400SX MKII dizaynına göre inşa edilmiştir. Römorkörler, 80 tonluk çekme gücüne, 24,4 m uzunluğa, 12 m genişliğe ve 5,45 m derinliğe sahiptir. TITAN, Sanmar'ın popüler ve sürekli gelişen Boğaçay sınıfı römorkörlerinin en modern ve çevre dostu versiyonu olarak öne çıkmaktadır. RAmparts 2400SX Mark II tasarımı, günümüzde yaygın olarak kullanılan çok yönlü ve çok amaçlı bir römorkör tipi olarak değerlendirilmektedir.

Bu römorkörler, römorkaj operasyonlarında ihtiyaç duyulan gücü verimli bir şekilde sağlamak için tasarlanmıştır. İki adet CAT 3516 C ana makineler ile donatılan TITAN, Kongsberg US 255S pervaneleri ile kendisinden beklenilen şekilde üst düzey bir performans sergilemektedir. Ayrıca, DMT TW-E 250KN vinciyle donatılan TITAN, zorlu deniz şartları sırasında gerçekleştirilmesi gereken römorkaj hizmetlerinde de güvenilir bir çözüm sunmaktadır.

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