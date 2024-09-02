8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği'nin desteklediği organizasyona, 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 yelkenci katılıyor. Yarışlar, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında, optimist kategorisinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar'dan gelen birçok sporcu, zorlu deniz şartlarında mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın startını verdiği yarışlar, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Akdurak, yarışların önemine dikkat çekerek, "Birçok ülkeden 200'e yakın sporcu burada yarışıyor. Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, yıllardır milli takıma sporcu kazandıran başarılı bir kulüp. Organizasyon son derece iyi hazırlanmış ve katılımcılar da çok mutlu. Yarışlarımız bugün gayet güzel bir şekilde başladı" dedi.

Yarışmalar, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Vira Haber