Gemi ve Yat İhracatçılarından Norveç’e Büyük Çıkarma

Denizcilik sektörünün en önemli fuarlarından Nor-Shipping 2023 Fuarı, Norveç’in başkenti Oslo’da, 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), fuarın Türkiye milli katılımını düzenleyerek, sektörü Norveç’te başarılı bir şekilde temsil etti.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenen fuarda; birliğin verdiği reklamlar, büyük ekranlarda sunduğu tanıtım filmleri ile Türk Gemi İnşa Sektörünün Dijital Tanıtım projesi olan The Art on Water kapsamında gerçekleştirdiği Ebru etkinliği, büyük ilgi topladı.

Fuarın ilk günü Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç, Türkiye Pavilyonu’nu ziyaret etti. Dinç, ziyareti sırasında GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven ile Türkiye Milli Katılım organizasyonu dahilinde fuara katılan firmalara sertifikalarını takdim ederek, başarılarının devamını diledi. Fuara bireysel katılım sağlayan Türk firmalarına da ziyaretler gerçekleştirilerek, iyi bir fuar geçirmeleri temenni edildi.

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven fuar ile ilgili olarak "Norshipping Fuarı'na Birlik olarak kurulduğumuz yıldan beri düzenli olarak katılım sağlıyor, 2017 yılından beri de Türkiye millî katılımını üstleniyoruz. Bu yıl fuarda Milli Katılım organizasyonumuzda bizim standımız dışında 15 Türk firması daha bulunuyor. Ayrıca 17 üye firmamız da münferit olarak katılım sağlıyor. Fuarda her zamanki gibi ülkemizin ve sektörümüzün en iyi şekilde temsilini, firmalarımızın iş görüşmelerini daha başarılı ve rahat şartlarda gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Norveç pazarı sektör ihracatımızın en anahtar bölgesi. Bu sebeple fuar genelinde güçlü bir temsil sağlıyor olmaktan, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Milli katılım organizasyonu bünyesinde yer alan 15 firma ve bireysel katılım gösteren 17 firma ile oldukça geniş bir Türkiye katılımının söz konusu olduğu fuarda Türkiye, gemi inşa sektöründe markalaşma yolundaki iddiasını bir kez daha vurguladı.

Türkiye Milli Katılımı Firmaları Listesi

1 GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ (GİSBİR) 3 ACM ENERJİ DENİZCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş. 4 ALİŞ ALÜMİNYUM İŞ DOĞRAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5 BEŞİKTAŞ MARINE DENİZ HİZM. VE END.ÜRÜN. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ 6 ÇELİKTRANS DENİZ İNŞ. LTD.ŞTİ. 7 GEPA FIBERGLAS SAN. VE TİC.A.Ş. 8 GÜRAY GEMİ İNŞA DONATIM SAN. VE TİC.A.Ş. 9 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM A.Ş. 10 İDE MARINE HÜSNA GEMİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 11 KURTEK GEMİ MAK. SAĞLIK HİZM.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 12 LOÇA MÜHENDİSLİK GEMİ MAK. VE PLS. GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ 13 MARSİS MAKİNE VE GEMİ SAN.A.Ş. 14 MED MARINE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZM.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 15 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNE VE TİC. A.Ş. 16 SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş.

Vira Haber