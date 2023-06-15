Mersin'de Gemiler Denetleniyor
Mersin'de belediye ekipleri, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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Mersin'de belediye ekipleri, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken diğer yandan da hem limana yanaşan hem de açıkta bekleyen gemilerin oluşturabileceği kirliliğe karşı denetim yapıyor.
Vira Haber
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