Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin Rus konukları

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gemi İnşa ve Yan Sanayi Daire Başkan Yardımcısı Nikolay Shablikov'un başkanlığında ülkemizi ziyaret eden Rus Heyeti ile geçtiğimiz hafta Tuzla GİSBİR binasında, GİSBİR yetkililerinin de katılımı ile bir araya gelerek Türkiye ve Rusya gemi inşa sektöründe gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği olanakları değerlendirildi.

Ekonomi Bakanlığından Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı ile Daire Başkanı Ali Rıza Oktay'ın da bulunduğu görüşmelerde Türk ve Rus gemi alt çalışma grupları olarak karşılıklı sunumlar gerçekleştirildi ve Türkiye ile Rusya arasında gemi inşa sektöründe beraber kat edilecek uzun ve verimli bir yolun başlangıç sinyalleri verildi.

Görüşmeler sonrasında Rus Heyeti ile birlikte Tuzla Sedef Tersanesi ziyaret edilerek saha gezisi gerçekleştirildi.

Vira Haber