Deniz kenarları halka açılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yeni dönemde otel önü güneşlenme ve denize girme iskelelerinin, otel işletmecilerinin kişisel zevkleri ve tercihleri doğrultusunda yapılması yerine belirli bir düzen içerisinde yapılması için çalışmalarını başlatıyor. Bu kapsamda otel önü güneşlenme ve denize girme iskeleleri kıyının kamu yararına kullanımını engellemeyecek şekilde ve minimum kıyı yapılaşmasıyla olacak.

OTEL ÖNLERİ İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

Bu kapsamda tatil bölgelerinde görülen otel önü güneşlenme ve denize girme iskeleleri, işletmecilerin kişisel zevkleri ve tercihleri doğrultusunda yapılmayacak. Bu konuda söz konusu iskelelere ilişkin imar plan tekliflerinin revize ettirilerek disiplin altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Akşam'ın haberine göre, ayrıca özellikle yat limanlarında doluluk yaşanan Ege ve Akdeniz kıyılarında güvenli barınma yerleri ve bağlama sistemleri kurulması planlanıyor. Bu konuda 'Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi'nin yapıldığı belirtiliyor. Proje sonucunda özel tekne sahiplerinin en büyük sorunu olan bağlama sorununun çözülmesi hedefleniyor.

KIYILARA ORTAK BİR TERMİNALLE KORUMA

Bakanlık ayrıca kıyılarımızın korunması amacıyla özellikle Samsun- Kirazlık, Ambarlı, Antalya, Mersin ve Tekirdağ gibi bölgelerde yoğun olarak bulunan, boru hattı ve şamandıra sistemlerinin ortak bir terminal sistemi üzerinden ayrı boru hatlarıyla elleçleme yapılabilmesi için yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Bu çalışmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'yla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan destek alındığı ifade ediliyor.

İNİŞ RAMPALARI YAPILACAK

Öte yandan daha çok belediyeler tarafından hazırlanan rekreasyon amaçlı kıyı düzenlemelerinde halkın denizde sportif, eğlence ve gezi amacıyla, amatör ve özel teknelerini, römork kullanarak denize indirip, denizden çekebilecekleri, yolla bağlantısı olan denize iniş rampaları yapılması için de çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Vira Haber