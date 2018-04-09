Arhavi derin deniz deşarjı projesi başladı

Arhavi Belediyesi’nin iddialı projelerinden biri olan ve aynı zamanda çevreci bir proje olan Arhavi ilçesi Derin Deniz Deşarjı Projesi çalışmalarına başlandı. 5 Ocak 2018 tarihinde İlbank Anonim Şirketi Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından Ak Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu’nun girişimleri sonucunda proje hayata geçirildi.

1,5 yıl içerisinde tamamlanacak olan projenin toplam bedeli 4 milyon TL’dir. Derin deşarj ile ilgili yüklenici firma gerekli ön çalışmaları başlatıp projenin hayata geçirileceği Kapisre Köprüsü’nün olduğu bölgede zemin çalışmasına başladı.







Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu: “Ocak ayında sözleşmesini yaptığımız projenin bugünlerde yapım işi başlamış oldu. Çevreci bir proje olarak nitelendirdiğimiz Arhavi Belediyesi Derin Deniz Deşarj İnşaatı tamamlandığında şehrin bütün kanalizasyon bağlantı şebekelerini bu projeye entegre edip tüm atık suların, kanalizasyon sularının denizin dibine ve en az 1 km içerisine deşarjını yapmış olacağız. Böylece gerek Kapisre Deresi boyunca dökülen kanalizasyon atıkları ve gerekse tüm sahil boyunca dökülen kanalizasyon hatları izole edilerek tek bir noktadan hatta bağlanmış olacak. Arhavi proje tamamlandığında gerek görüntü, gerek çevre ve gerekse alt yapı bakımından daha sağlıklı ve şehrin sahile bakan her noktasından denize girilebilir temiz bir konuma sahip olacak. Bu vesileyle bizim dönemimizde projesini yaptığımız Arhavi Belediyesi Derin Deniz Deşarjı Projesi 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlanarak ilçemizin hizmetine sunulacak. Toplam 4 milyon TL’yi bulan bu mega projenin ilçemize kazandırılmasında ve sürecin takibinde çok önemli gayret ve çabaları olan başta Milletvekilimiz Dr. Sayın İsrafil Kışla olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, İlbank Anonim Şirketi Trabzon Bölge Müdürü ve çalışanlarına, Ak Parti İl ve İlçe Başkanları ve teşkilatına, meclis üyelerimize şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

























Vira Haber

