Gemiadamı Değişimleri İçin Neptune Declaration Başlıklı Bir İnisiyatif Başlatıldı
327 firma, kurum ve kuruluş Neptün Deklarasyonu için imzacı oldu.
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Global Maritime Forum inisiyatifiyle yayımlanan Neptün deklarasyonuna 327 firma ve uluslararası kuruluş imzacı oldu. Declarasyonun içeriğinde aşağıdaki başlıklarda somut iyileştirmeler ve eylemler talep edildi:
– Gemiadamlarının kilit çalışan olarak tanınması ve COVİD 19 aşısında öncelik verilmesi
– Mevcut en iyi uygulamaya bağlı olarak yüksek sağlık standartları oluşturulması ve uygulanması
– Gemiadamı değişimlerini kolaylaştırmak için gemi işletmecileri ve kiracıları arasında işbirliğinin artırılması
– Gemiadamları değişimlerinin yoğun olarak gerçekleştiği ülkeler ile havayolu bağlantısının kesintisiz sağlanması
Söz konusu deklarasyonun detaylarına ve imzacı firmalara aşağıdan ulaşılabilmektedir.
Vira Haber
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