Gemiadamı Değişimleri İçin Neptune Declaration Başlıklı Bir İnisiyatif Başlatıldı

Global Maritime Forum inisiyatifiyle yayımlanan Neptün deklarasyonuna 327 firma ve uluslararası kuruluş imzacı oldu. Declarasyonun içeriğinde aşağıdaki başlıklarda somut iyileştirmeler ve eylemler talep edildi:

– Gemiadamlarının kilit çalışan olarak tanınması ve COVİD 19 aşısında öncelik verilmesi

– Mevcut en iyi uygulamaya bağlı olarak yüksek sağlık standartları oluşturulması ve uygulanması

– Gemiadamı değişimlerini kolaylaştırmak için gemi işletmecileri ve kiracıları arasında işbirliğinin artırılması

– Gemiadamları değişimlerinin yoğun olarak gerçekleştiği ülkeler ile havayolu bağlantısının kesintisiz sağlanması

Söz konusu deklarasyonun detaylarına ve imzacı firmalara aşağıdan ulaşılabilmektedir.

Vira Haber