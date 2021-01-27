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ABD'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

ABD'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "Maran Gas Sparta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 14 Ocak'ta Cove Point Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi bu sabah Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 162 bin metreküp kapasiteli Yunanistan bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

Vira Haber

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