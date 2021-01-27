Vodafone, İstanbul'da Güneş Enerjisi Santrali Kurdu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 'Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde toplam 3,2 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle toplam 475 kWp kurulu güce ulaştık. Yılda 628 megavatsaat enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçeceğiz.' dedi.

Vodafone, Adana'dan sonra İstanbul'da da güneş enerjisi santrali kurdu.

Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde hayata geçirilen çatı tipi güneş enerjisi sisteminin detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone Türkiye Teknik Bölgeler Direktörü Adem Özdemir'in katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda paylaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyada 'amaç odaklı bir şirket olma' hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacaklarını ve operasyonlardan kaynaklı çevresel etkilerini yarıya indireceklerini anımsattı.

Son bir yılda hayatın her alanında ezberleri bozan salgının; ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitime erişim, istihdam gibi pek çok konuda derin etki yarattığı gibi, toplumun iklim değişikliği konusundaki farkındalığını da artırdığını belirten Süel, şunları kaydetti:

'Türkiye'de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020 araştırmasına göre, ülkemizde her 10 kişiden 7'si iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu, yarısı ise iklim değişikliğinin pandeminin yarattığından daha büyük bir krize ve tahribata yol açacağını söylüyor. Diğer yandan, 'Pandemi sonrası hangi sektörlere yatırım yapılması gerekir?' sorusuna 'yenilenebilir enerji' yanıtını verenlerin oranı yüzde 36,5'i buluyor. Vodafone olarak, iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sadece çevre üzerindeki etkimizi yarı yarıya azaltmakla kalmayıp herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. 2025 yılına kadar çevresel ayak izimizi yarıya indirmek için sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı, elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi, şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ederek daha döngüsel bir ekonomiye geçmeyi hedefliyoruz.'

Süel, bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürüttüklerini, çalışmalarda da ağırlıklı olarak enerji verimliliğine odaklandıklarını söyledi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMINA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ'

Hasan Süel, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımına özel önem verdiklerini ifade ederek, 'Günümüzde nüfusun dijital çözümlere yönelik talebi ve veri kullanımındaki artışın bir sonucu olarak enerji tüketimi de küresel düzeyde artıyor. 2022'ye kadar küresel mobil veri trafiği 2012'deki hacmin 100 katından, sabit ve mobil ağlara bağlanan cihazların sayısı ise küresel nüfusun 3 katından fazla olacak.' diye konuştu.

Süel, sektörde mobil veri kullanımı ve enerji ihtiyacında yaşanan artışa paralel olarak, kendilerinin de çevresel etkiyi azaltmak üzere dijital yetkinliklerini kullanarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaptıklarını anlattı.

Bu alanda ilk adımı 2019'da Adana'da attıklarını hatırlatan Süel, şöyle devam etti:

'Bu ilimizde bulunan Bulut Teknoloji Merkezimize güneş enerjisi santrali kurduk. Bu santralle Adana Bulut Teknoloji Merkezimizin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyoruz. İlk fazı tamamlanan projemizle merkezin toplam enerji tüketiminin yüzde 11'ine denk gelen 425 megavatsaat elektrik üretmeyi başardık. Böylece yıllık 215 ton karbon salımının önüne geçtik. Bu yıl ikinci fazı tamamlamayı ve 768 megavatsaat üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu projeyle hedefimiz, yılda yaklaşık 389 ton karbon salımını azaltmak.

Bu konudaki ikinci adımımızı 2020 sonunda İstanbul'da attık ve Esenyurt Teknoloj Merkezimize Adana'da kurduğumuz sistemin neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir sistem kurduk. Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde toplam 3,2 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle toplam 475 kWp kurulu güce ulaştık. Yılda 628 megavatsaat enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçeceğiz.'

'ESENYURT TEKNOLOJİ MERKEZİ'NİN TÜKETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 4'ÜNÜ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN SAĞLAYACAĞIZ'

Ürettikleri enerjiyle Esenyurt Teknoloji Merkezi'nin toplam yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü güneş enerjisinden sağlayacaklarını aktaran Süel, merkezden servis alan veri merkezi müşterilerinin yüzde 51'ine ve bulut müşterilerinin yüzde 100'üne yenilenebilir enerjiyle servis vereceklerini bildirdi.

Süel, 'Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezlerimizle devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl içinde Adana'daki projemizin ikinci fazını tamamlamış olacağız. Böylece toplamda 5 ana teknoloji merkezinde hayata geçireceğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 megavat kurulu güce ulaşmayı ve yıllık yaklaşık 3 gigavatsaat yeşil enerji üretmeyi hedefliyoruz. Toplamda yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız.' şeklinde konuştu.

'BÜYÜMEDEN VE YATIRIMLARDAN KAYNAKLI ENERJİ ARTIŞINI DENGELEDİK'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, teknoloji yatırımlarının artmasına rağmen büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerindeki enerji tüketim artışını durdurduklarını, alınan önlemlerle geçen mali yılda enerji tüketimlerinde yüzde 4,7 azalma sağladıklarını kaydetti.

Son 3 yılda sağladıkları tasarrufun 24 gigavatsaat olduğunu ve toplam 12 bin 447 ton karbon salımının önüne geçtiklerini belirten Süel, 2020 itibarıyla 50 rüzgar türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 10 baz istasyonlarının bulunduğunu bildirdi.

Süel, 'Enerji verimliliği ve karbon emisyonu, Vodafone için öncelik taşıyan konular olmayı sürdürüyor. Dolayısıyla 2025 hedeflerimiz doğrultusunda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılayacak şekilde şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz. Amaç odaklı şirket olarak nihai hedefimiz, karbon ayak izimizi düşürerek hem şirketimizin hem de Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmak.' diye konuştu.

Toplantıda Vodafone Türkiye Teknik Bölgeler Direktörü Adem Özdemir de 360 sanal tur video ile Esenyurt Teknoloji Merkezi'nin teknik özelliklerini anlattı.

VODAFONE'UN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 1 AZALDI

Verilen bilgiye göre, 2019-2020 mali yılında teknoloji ve veri merkezlerindeki enerji tüketimini bir önceki yıla göre yüzde 4,7 ofis binalarındakini ise yüzde 2 azaltan Vodafone'un toplam enerji tüketimi yüzde 1 düştü.

Vodafone ayrıca, karbon salımlarında en büyük etkisi olan baz istasyonları başına sera gazı yoğunluğunu yüzde 5, birim veri başına sera gazı yoğunluğunu ise yüzde 27 azalttı.

Vira Haber