Rotor Yelkenle Yüzde 8.2 Tasarrruf

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışan Norsepower Rotor Sails şirketi, gemiler için geliştirdiği rotor yelken teknolojisini 2018’de Maersk’in Maersk Pelican tankerinde uyguladı. Projeyi Enerji Teknolojileri Enstitüsü ve Shell Uluslararası Taşımacılık ve Gemicilik şirketi de destekledi. 30 metre yüksekliğindeki iki Rotor Yelken takılan gemi, normal hattında çalışmayı sürdürdü. 1 Eylül 2018 ile 1 Eylül 2019 arasında yapılan ölçümleri Lloyd’s Register’in uzmanları değerlendirdi. Yapılan ölçümlerde geminin yüzde 8.2 yakıt tasarrufu yaptığı ortaya çıktı.

HER KOŞULDA GÜVENLİ

Maersk Tankers Baş Teknik Sorumlusu Tommy Thomassen, “Maersk Pelican’ın bir yıllık deneme süresi boyunca, mürettebat ve operatörler Rotor Yelkenlerin her koşulda kullanılabilirliği, güvenliği ve performansı hakkında olumlu raporlar verdiler. Rüzgar teknolojisini, karbondioksit azaltmada bize gerçek bir atılım sağlayacak ve 2021 yılına kadar yüzde 30’luk emisyon azaltma hedefimize ulaşmamıza yardımcı olabilecek teknolojilerden biri olarak görüyoruz” dedi.

15 MİLYON OTOMOBİL KADAR

Norsepower CEO’su Tuomas Riski ise ürettikleri teknolojinin 3 gemide kullanıldığını belirterek şunları söyledi: “Similasyon testleri de devam ediyor. Sistemin küresel ortalama rüzgar koşullarında çalışması yakıt ve karbondioksit dahil emisyonlarda yüzde 12’ye varan bir tasarruf potansiyeli sağladığını gösteriyor. Aynı simülasyon modeline dayanarak, Rotor Yelken teknolojisinin tüm küresel tanker filosuna uygulanması halinde yıllık karbondioksit emisyonlarını 30 milyon metrik tondan fazla azaltacağı tahmin ediliyor. Bu da 15 milyon binek otomobil emisyonuna karşılık geliyor.”

Vira Haber