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Milli Yelkenci Alican Kaynar'dan Bronz Madalya

Milli Yelkenci Alican Kaynar'dan Bronz Madalya

Milli yelkenci Alican Kaynar, İspanya'da düzenlenen yarışmada finn sınıfında bronz madalya kazandı.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Alican'ın İspanya'nın Las Palmas kentinde devam eden "Lanzarote Olympic Winter Regatta Yelken Yarışması"nda üçüncü oldu.

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Vira Haber

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