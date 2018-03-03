Gemiadamlarının iaşe bedeli zamlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı, 3 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelini belirlemek üzere, 13 Şubat’ta toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Dr. Orhan Koç başkanlığındaki toplantıya, Bakanlıktan İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri ile Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşu olarak Türk-İş ve Denizciler Sendikası, en fazla gemi işverenini bulunduran işveren kuruluşu TİSK adına MİK-SEN ile TÜHİS, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Deniz Ticaret Odası temsilcisi katıldı.

“İaşe bedeli yetersiz kaldı”

Toplantıda, geçen yıl Mart ayından bu yana halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 25,50 TL iaşe bedelinin, aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Karar oy çokluğuyla alındı

Kararda, Gemiadamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik’teki iaşe bedeli için “Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır” hükmüne dikkat çekildi.

Kurul, söz konusu hükmü göz önüne alarak;Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 2017 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2017 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

4800 kaloriyi verecek iaşe bedeli 28 TL

Yönetmelik maddeleri ile ek cetvellere göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu esas alınarak, Bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 28 TL olarak tespitine oy çokluğu ile karar verdi.

Vira Haber