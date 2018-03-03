Celestyal Cruises İstanbul'a dönüş yaptı

Celestyal Cruises, 2019 yılı tur programını genişlettiğini duyururken; 2020 yılı tur programına ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Kruvaziyer firması, 2019 programı kapsamındaki turları Aralık ayına kadar uzattığını ve 2016 yılında programından çıkardığı İstanbul’u 2019 yılında yeniden programı kapsamına aldığını duyurdu.

Celestyal Cruises, 2019 yılında 21 Ekim – 25 Kasım tarihleri arasındaki turları kapsamında İstanbul’a altı kez uğrayacak. 7 günlük cruise turu kapsamında Celestyal Cruises gemileri İstanbul Limanı’nda bir gece demirlerken; bu tur kapsamında uğrayacağı limanlar arasında Yunanistan’ın Volos kenti ve de Çanakkale yer alacak. Kruvaziyer firması, Çanakkale’ye uğrayarak konuklarını Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda gezdirecek.

2019 yılında 7 günlük “3 Kıta” adlı tur programı kapsamında Celestyal Cruises gemileri, Mısır’ın Alexandria ve Port Said Limanları’ndan hareket ederek; İsrail’in Ashdod ve Türkiye’de Kuşadası Limanı’na sonrasında ise Kıbrıs ve Rodos Adaları’na uğrayacak.

Vira Haber