Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları , 28-29 Nisan’da

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde, "Caretta Carettalarla Yüzüyoruz" temasıyla bu yıl 3'üncüsü yapılacak "Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı" görsellerinde özel bireylerin yaptığı çizimlerin kullanılacağı açıklandı.

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu, 28-29 Nisan tarihlerinde İztuzu Plajı'nda, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirmeyi planladıkları açık su yüzme yarışının afiş, broşür gibi görsellerinde Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından yapılan resimlerin kullanılacağını söyledi.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimizi ziyaret ettik. Ziyaret sırasında özel öğrencilerimizi sınıflarında gördük ve o havayı birlikte soluduk. Sınıfa girdiğimizde hepimizin içinden birçok duygunun geçtiği gözlerimizden belliydi. Çünkü onlara büyük emek veren birbirinden değerli eğitimcilerimizin, bu özel çocuklarımızın hayata katılımları için harcadıkları emeğe şahit olduk. Yönetim kurulumuzun fikir birliği ile şu teklifte bulunduk, "Caretta Carettalarla Yüzüyoruz" temalı Dalyan Açık Su Yüzme Yarışının görsellerinde kullanılmak üzere, özel çocuklarımızdan yarışma temamıza uygun resimler yapmalarını rica ettik. Amacımız bu yardımın sadece burada kalmaması. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmak ve özel çocukların varlığına farkındalık yaratmak" ifadelerini kullandı.

Özel çocuklar her zaman özeni hak eder düşünceyle yola çıktıklarını dile getiren Çobanoğlu, şunları kaydetti; "dernek olarak çok anlamlı bir projeye imza attığımızı ve duyarlılığı arttırmak adına bir adım daha atılmasında büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Projeyi gerçekleştirmemize imkan sağlayan, Başta Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik olmak üzere Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokul Müdürü Engin Selvi ve özel çocuklarımızı hayata kazandıran çok değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız. Birçok etkinliğimizde yaptığımız gibi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye ve öncelikli olarak bölgemizde öğrenim gören özel çocuklarımıza destek vermeye devam edeceğiz."

"Caretta Carettalarla Yüzüyoruz" teması ile yarışma için resim yapan özel eğitim sınıfı öğrencileri ise şu isimlerden oluştu; Tuna Sunay, Hayat Yanık, Erhan Alan, Mert Muğlalı.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından Ortaca Belediyesi'nin katkılarıyla kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Dalyan Yeni Yıl Pazarı'nda elde edilen gelirle alınan eğitim malzemeleri geçtiğimiz ay düzenlenen törenle Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu'na teslim edilmiş ve Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile dernek üyeleri okulun özel eğitim sınıfındaki öğrencilerle bir araya gelmişti.

Vira Haber