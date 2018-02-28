The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

20 yıl önce Tayland'ın en bakir koylarından biri olan Ko Phi Phi Adası'ndaki Maya Koyu bir Hollywood filmine set olunca turist akınına uğradı ve ekolojik felaket yaşandı.

Maya Koyu, İngiliz yönetmen Danny Boyle'un yönettiği başrolünde Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 yapımı The Beach (Kumsal) filmiyle gündeme gelmişti.

Filmde medeniyetten uzak bir koloni kuran gençlerin yerleştiği koy, kısa süre sonra binlerce turistin akınına uğradı.

Plajda güneşlenip şnorkelle dalan turistlerin attıkları plastik ambalajlar, mercan kayalarının dörtte üçünün yok olmasına neden oldu. Koya inşa edilen otellerin atık suları da denize verildi.

Yerel yöneticiler koyun haziran- eylül aylarında kapatılmasına karar verdi. Ancak bu dönem Türkiye'de en yüksek sezon olmasına karşın Ekvator kuşağındaki Tayland turizmi için ise düşük sezonu ifade ediyor. Çevreciler ise yasağın uzatılmasını istiyor.

Maya Kumsalı'na gitmek için Phuket limanından tekne kullanılıyor. İlk kez gidiyorsanız mecburen turistik turlara mahkumsunuz.

100 metre yükseklikteki kayalıklarla çevrili Maya koyundaki kumsal 200 metre uzunluğunda ve bembeyaz kumlardan oluşuyor

Maya kumsalını görmek için en ideal zaman Kasım-Nisan ayları arasıdır.

Bölgede şnorkelle dalış çok yaygındır. Ülkenin genel sıcaklığı yıl boyunca 30 derece civarlarında. Tropikal iklime sahip olan ülkeye yaz ve kış demeden dünyanın her yerinden turistler akın ediyor.

Vira Haber