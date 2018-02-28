Yeni Allures 39.9 özel tasarımıyla adından söz ettiriyor

Dünya çapında tecrübeli yelkencilerin desteğiyle geliştirilmiş bir tasarım olan Allures 39.9, yukarı çekilebilen salması ve alüminyum gövdesiyle dikkat çekiyor. GRP malzemeden inşa edilen güvertesi ise ağırlık merkezini aşağıda tutarken, mukavemeti maksimum düzeye taşıyor.

Tüm bu özellikleriyle güçlü bir mavi yolculuk yelkenlisi olarak nitelenebilecek olan Allures 39.9, güvenlik anlamında da üst düzey özellikler sunuyor. Hafif ve sağlam gövde yapısı darbelere dayanıklı ve kırılmaz olarak sunuluyor.

Allures 39.9’un iç mekanında ilk dikkat çeken nitelik; geniş saklama alanları. Teknik kamarasıyla birlikte ana salonda, mutfakta ve kamaralardaki geniş dolaplar ve farş altı bölümler, büyük hacimli stokları ve teçhizatları ortadan tamamen kaldırabilmeye olanak sağlıyor. Güverteden ulaşılabilir kilitli dolaplarda ise, dalış tüpleri ve kompresörleri gibi büyük ekipmanlar da saklanabiliyor.

Allures 39.9 yelkenlisinin maksimum 4,15 metre genişliğe sahip yuvarlatılmış gövdesi, sudan önemli ölçüde yukarıda kalan kıç yapısıyla mükemmel denge ve güç sunuyor. Toplamda 4200 kg’lık ballastı sayesinde mükemmel ağırlık oranı, Allures 39.9’un önemli özelliklerinden bir başkası. Öte yandan üstün dümen sistemi sayesinde Allures 39.9, dümenciye güç ve hassas kontrol ayrıcalığını yaşatıyor.

Alan kullanımını iç mekanda mükemmel düzeyde sağlayan Allures 39.9'un, ana salondaki 2 metrelik tavan yüksekliği de dikkate değer. Yenilikçi, doğal ve çağdaş malzemelerle döşeli iç mekanda, alıcıya iki temel versiyon seçeneği sunuluyor. Bunlardan birincisi, mavi yolculuk tutkunu olan çiftlere özel tasarlanmış.

Son derece geniş tekne sahibi kamarası ve sancak tarafta konumlanan büyük teknik odası, uzun soluklu seyahatler için ideal. Diğer versiyon ise, daha kalabalık aile ve arkadaş gruplarıyla seyahate yönelik tasarlanmış. ‘Cruising’ olarak adlandırılan bu versiyon, toplam 3 kamarasında 6 kişilik yatak kapasitesi sunuyor.

Teknik özellikleri

Boyu: 12,65 metre

Genişliği: 4,15 metre

Su kesimi: 2,75 metre

Ağırlığı: 10,9 ton

Tatlı su kapasitesi: 330 litre

Yakıt kapasitesi: 400 litre

Yelken alanı: 81,5 metre kare

Motor gücü: 55 beygir

Vira Haber