Brezilya 4 adet denizaltı inşa ediyor

Brezilya Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni Scorpene sınıfı denizaltıları için montaj aşamasına geçildiğini açıkladı.

Brezilya'nın ilk Scorpene Sınıfı denizaltısına ait bölümler, PROSUB (Submarine Development Program/Denizaltı Geliştirme Programı) kompleksinin bulunduğu Itaguaí'deki montaj tesisine transfer edildi. 20 Şubat'ta düzenlenen bir törenle, dört adet Scorpene Sınıfı denizaltının montaj aşamasına geçilmiş oldu. Törende, Riachuelo adı verilen ilk denizaltının üç bölümü Brezilyalı yetkililere sunuldu.

Naval Group, yaptığı basın açıklamasında bu transferle Scorpene sınıfı platformların nihai montaj sürecinin resmen başladığını ve üç bölümün kaynağının 2018 yazından önce tamamlanacağını açıkladı. Platformlara ait bölümleri, Naval Group ve Odebrecht'in yan kuruluşu olan ve Itaguai'de yerleşik Itaguaí Construções Navais (ICN) Tersanesi inşa etti.

Riachuelo'nun 2020'de hizmete alınması planlanıyor.

Vira Haber