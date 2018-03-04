Abhazya'da balıkçı teknelerinin güvenliği sağlanacak

Rusya ve Abhazya tarafının imzaladığı protokole göre, Abhazya deniz sularında Rusya tarafı güvenlik ve geliştirme süreçlerinde Abhazya’ya yardımcı olacak.Abhazya deniz sularında balık sezonlarında yaşanan güvenlik sorunu ile ilgili adımlar atılıyor.

Abhazya deniz sularında balık sezonlarında yaşanan güvenlik sorunu ile ilgili adımlar atılıyor. Özellikle Abhazya sularında avlanan Türk balıkçı teknelerine Gürcistan tarafından el konulabiliyor, kaçak avlanma yapanların da önüne geçilemiyordu. Bu anlaşmayla bu sorunların tümünün ortadan kaldırılması bekleniyor.

Abhazya’nın başkenti Sohum’da yapılan törende Abhazya tarafını Abhazya Başbakan Yardımcısı Aslan Kobakia, Abhazya Bilimler Akademisi Müdürü Zurab Dzhapua ve Abhazya Ekoloji Enstitüsü Roman Dbar temsil ederken Rusya tarafını ise Rusya Devlet Araştırma Navigasyon ve Hidrografi Enstitüsü Müdürü Andrey Zenkov temsil etti.

Balıkçı tekneleri teknolojik cihazlarla takip edilecek

Abhazya’da balık avı yapan Türk balıkçı teknelerinin ‘Gırgır’ tabir edilen teknelerle avlanması neticesinde özellikle hamsi popülasyonunda düşüş olduğu gerekçesiyle Abhazya, Türk balıkçı teknelerinin avlanma kotasını 100 bin tondan 20 bin tona düşürmüştü. Yapılan anlaşmaya göre Rusya’nın yardımlarıyla kurulacak navigasyon ve izleme cihazlarıyla balıkçıların hareket ve avlanmaları takip edilecek. Ayrıca Abhazya deniz suları içerisinde yaşanacak herhangi bir hareketlilik yine tespit edilecek. Gürcistan tarafından Abhazya’da balık avı yapan Türk balıkçı teknelerinin takibi sağlanacak, olası bir korsan saldırıların da önüne geçilmiş olacak. Rusya adına protokolü imzalayan Andrey Zarkov protokolün hazırlık aşamasının 3 yıl sürdüğünü söyledi. Abhazya Ekoloji Enstitüsü Roman Dbar ise gezi teknelerinin ve balıkçı teknelerinin artık Abhazya deniz sularında rahatlıkla gezinti yapabileceklerini söyledi.

Vira Haber