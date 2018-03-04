DTO Kocaeli  acente personeli eğitimi düzenledi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli’de ilk kez düzenlediği eğitim programının açılışına; DTO Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu Başkanı Ruhi Duman, DTO Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği eski müdürü Neslihan Başarslan, DTO Gemi acenteleri Birim Yetkilisi Fatmanur Nomer ve yaklaşık 30 kursiyer katıldı.

Kısa bir süre önce kurulan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, hız kesmeden sektöre hizmetlerine devam ederek Kocaeli'de ilk kez düzenlenen eğitime ev sahipliği yaptı. Eğitime yaklaşık 30 kursiyer katılırken, eğitim 5 gün sürdü. Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler Gemi Acente Personeli Yetki Belgesi almaya hak kazanacak. Belgeyi alan kursiyerler yetkili acente personeli olabilecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı Vedat Doğusel yaptığı konuşmada oda faaliyetlerinden bahsederken; "Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak hem sektörün ihtiyaçlarını hem de nitelikli personel yetiştirilmesi için eğitim programlarına başladık. Sektörün uzmanları ve deneyimli eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimlerle kursiyerlere birebir tecrübelerin aktarılmasını ve yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlerin sektöre sertifikalı personel olarak kazandırılmasını hedefliyoruz. Bundan sonraki eğitim planımızın da alt yapı çalışmalarına başladık. Sektörün ve üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz" dedi.

Tecrübeli ve Uzman Eğitmenler Katıldı

Kocaeli'de ilk kez düzenlenen Gemi Acente Personeli Yetki Belgesi eğitimini alanında uzman eğitmenler verdi. Eğitimler; Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Muhammed Bamyacı, Limaş Liman İşletmeleri SEÇ-K ve İdari İşler Müdürü Kürşat Bal, Kocaeli Liman Başkanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisleri; Özcan Özbay, Uğur Akbaş, Bünyamin Güneş, Pacific Shipping Acente Müdürü Rasim Alponat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Müdürü Ogün Çevik, Sadık Çukurlu, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Harun Şişmanyazıcı, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Kurucu Başkanı Av. Vedat Doğusel, UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Uzman Personeli Zeynep Şentürk, Arkas Holding Acente Grubu Liman Hizmetleri Müdürü Erdem Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Vira Haber